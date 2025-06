Santos endurece su tono con Petro, pero busca acercamiento con Uribe

Expresidente Juan Manuel Santos, presidente Gustavo Petro y exmandatario Álvaro Uribe. Foto: Archivo

Las recientes declaraciones del exmandatario Juan Manuel Santos han generado malestar en el gobierno del presidente Gustavo Petro, a quien el nobel de Paz responsabilizó de estar generando incertidumbre y haber fracasado con su política de la paz total. Aunque Santos asegura que nunca ha apoyado a Petro y que por ende sus críticas no deben ser vistas como desmarcarse del Gobierno, sí dijo que busca un diálogo con el exjefe de Estado Álvaro Uribe.

Santos, quien se había mantenido al margen de opinar frente al actual mandato, dio declaraciones para cerrar filas con Petro y asegurar que no existe el “petrosantismo” y que en ningún momento ha acompañado al jefe de Estado en su proyecto político electoral.

“No me he desmarcado porque yo nunca he estado marcado con este gobierno. Yo no apoyé a Petro, no voté por él”, dijo Santos a El Espectador.

Dejando clara su postura frente al presidente Petro, así como su malestar con determinaciones como subir a varios capos a un evento en Medellín o buscar una vía constituyente para 2026, Santos invitó al diálogo al expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, con quien mantiene una intensa pelea.

“Quisiera aprovechar la oportunidad para invitar al expresidente Uribe a que nos unamos para defender las instituciones, que son la base de la democracia. Espero que no me responda con cuatro piedras en la mano porque el país necesita que los expresidentes insistan en unirse”, señaló Santos en Noticias Caracol.

Los choques entre Santos y Uribe son constantes y desde las filas uribistas todavía está viva la versión de que el nobel de Paz traicionó al expresidente y por ende fueron y siguen siendo su oposición. La invitación podría apaciguar ciertas aguas con Uribe, pero lo cierto es que el líder uribista ha sido claro en señalar sus reservas.

En todo caso, estos pronunciamientos generaron reacciones en el sector que acompañó a Santos en sus candidaturas y posteriormente se sumó al proyecto de izquierda de Petro.

“Muchos somos hijos de padres que nunca se casaron pero que quisiéramos que no pelearan entre ellos”, indicó el exembajador y precandidato Roy Barreras, quien hoy se muestra como uno de los candidatos más viables del petrismo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, sí fue más fuerte a la hora de pronunciarse, señalando que se arrepiente de haberle dado su apoyo a Santos para sus dos campañas presidenciales.

“Juan Manuel Santos se cree Winston Churchill pero realmente es un remedo de británico incompetente, inseguro, dubitativo y el más perverso de todos los políticos de este país. Me precio de haber sido traicionado por él después de todo lo que hice por en sus dos elecciones y en sus Gobiernos. Fue el presidente de Odebrecht. No era jugador de póker sino de parqués”, indicó.

