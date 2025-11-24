Santos le reprochó a Petro fallas de la paz total tras polémica con disidencias de Calarcá

Expresidente y nobel de Paz, en entrevista Foto: Óscar Pérez

El expresidente Juan Manuel Santos, en el marco de la conmemoración de los nueve años del Acuerdo de Paz de La Habana, se refirió al panorama de la paz y la seguridad en los últimos días, en especial tras las revelaciones sobre los presuntos vínculos entre altos funcionarios del Gobierno y estructuras criminales lideradas por alias Calarcá.

El exmandatario comparó la forma en la que lideró los diálogos de paz con las Farc y la forma en la que el actual Gobierno busca la paz total: “durante el proceso con las Farc nunca se bajó la guardia, nunca hubo ceses al fuego, nunca hubo despejes ni mucho menos se compartió con ellos la inteligencia del Estado”.

Santos aseguró que la falta de implementación de los acuerdos ha llevado a que hoy el Estado haya perdido control territorial y al recrudecimiento de la violencia. Así mismo, señaló que los demás grupos que no hicieron parte de los diálogos en Cuba son bandas criminales, “unos traquetos a quienes este Gobierno legitimó dándoles status político y abriendo la puerta para negociar a través de la paz total”.

El exmandatario se unió a otras figuras políticas como el expresidente César Gaviria, que cuestionaron los avances del presidente Petro en cuanto a su política de paz total: “Los resultados de la paz total, hasta ahora, han sido: unas bandas criminales fortalecidas, dedicadas al narcotráfico, al reclutamiento de menores, a asesinar firmantes y líderes sociales”, expresó el exjefe de Estado.

Santos aseguró que el desastre de la paz total se refuerza con las últimas revelaciones hechas por Noticias Caracol, en las que figuras como el general del Ejército Juan Miguel Huertas, actualmente jefe del Comando de Personal, y Wilmer Mejía, funcionario de nivel directivo en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aparecen relacionados con la estructura criminal de alias Calarcá.

En dichas revelaciones se habla de supuestos planes de cooperación e incluso financiación en la campaña “Petro presidente” y ciertas manipulaciones al interior de la inteligencia estatal.

Santos instó al mandatario a aclarar la situación y le alertó que: “lo que salió a la luz publica es muy grave y totalmente inaceptable. El país necesita conocer la verdad, es el Estado de derecho lo que está en juego”, puntualizó.

