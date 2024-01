Petro, Verano y otros políticos reaccionaron a nuevo revés por Juego Panamericanos

Petro dijo que Colombia tiene 8 millones de dólares listos para recuperar Panamericanos. Foto: EFE/Presidencia de Colombia - Presidencia de Colombia

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, la Organización Deportiva Panamericana (Panam Sports), explicó por qué le retiró a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos. Para algunos, se trata de una confirmación que aleja aún más la posibilidad de que el país reciba la competencia deportiva.

Aunque el propio Petro, al igual que el alcalde de Barranquilla (Alejandro Char), y el gobernador del Atlántico (Eduardo Verano), han señalado que el dinero por el derecho de la sede está listo y que se hará todo lo posible para recuperar los juegos, la carta no deja muchas posibilidades de negociación.

Aún así, el presidente insiste en su punto e incluso respondió al reclamo de Panam Sports por el incumplimiento de los pagos del 30 de diciembre de 2023 y el 30 de enero de 2024. “Hasta donde sé el 30 de enero no ha llegado. Estamos a 21″, dijo el mandatario en su cuenta de X, dando a entender que la posición del Gobierno es que aún hay tiempo de ponerse al día.

Hasta donde se el 30 de enero no ha llegado. Estamos a 21. https://t.co/uiMLJpcVyk — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 21, 2024

El gobernador Verano también insistió en que la sede de los Panamericanos no se puede dar por perdida. “¡Tenemos que rescatar los Juegos Panamericanos! No podemos conformarnos con que haya una decisión tomada (...) Como lo conversé recientemente con Alejandro Char, tenemos que mantener viva la voluntad de querer ser la sede de estas justas deportivas y así lo haremos”, aseguró.

Según el gobernador, todavía queda la carta de la visita del presidente Petro a Chile, sede de Panam, donde se espera que el mandatario convenza a los organizadores de mantener los Juegos en Barranquilla. La fecha de la visita no está confirmada y lo más probable es que no se dé esta semana, pues el Gobierno anunció toda una semana de trabajo desde el Pacífico.

Entre tanto, siguen las críticas de los congresistas, algunos de los cuales insisten en la renuncia de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez. “A pesar de los numerosos avisos que Panam Sports dio al gobierno nacional, departamental y local, el presidente no se dignó a tomar medidas (...) en este sentido, no podemos mentirle a nuestra gente: los Juegos Panamericanos se pierden hoy porque el Gobierno no tuvo la intención de que se realizaran en la ciudad y puso varios obstáculos para que esto no ocurriera”, dijo el representante barranquillero Gersel Pérez, de Cambio Radical.

