“Estamos amparados por la ley”: presidente de la Cámara mantiene pulso con La U

La disputa entre el presidente de la Cámara, Julián López, y la dirigencia del partido de La U volvió a escalar luego de que el Juzgado 38 Penal Municipal de Bogotá interviniera. La jueza ordenó que el partido responda en un máximo de 48 horas la solicitud de aval que López presentó el 13 de noviembre y que, según su equipo jurídico, había sido ignorada sin justificación. El congresista celebró la decisión, destacando que obliga a la colectividad a dar una respuesta definitiva después de semanas de retraso.

¿Qué pasó tras la decisión de un juez que salió a su favor?

La juez le está diciendo al partido que tiene 48 horas para expedir o negar el aval, pero sería inédito en el ordenamiento jurídico republicano que un partido político le niegue el aval a un congresista ya electo. Les quiero recordar que me elegí con 53.500 votos y fui la segunda votación del Valle en las listas de voto preferente. Pero, la verdad, estamos tranquilos, pero si deciden negarme el aval los vallecaucanos abrirán el corazón para que podamos aspirar a la Gobernación del Valle.

¿Su voz y voto en la Cámara sigue suspendido tras la sanción de La U?

La decisión del partido la impugnamos ante el Consejo Electoral, por lo que entró, de acuerdo con la norma, en algo que se conoce como efectos suspensivos. Esto quiere decir que no pierdo ni la voz ni el voto oficialmente en la Cámara hasta que se decida de fondo.

¿Ha hablado con las directivas de La U?

Esta semana tuvimos un diálogo con el secretario General del partido (Jorge Luis Jaraba), pero fue, la verdad, muy grosero y displicente. Ahí también estuvo Clara Luz Roldán, pero todo fue para simplemente decirme, de forma autoritaria, que yo estaba sancionada y nada más.

¿El CNE le ha notificado algún avance?

Ellos avanzan en su proceso común y corriente, pero la jueza lo que les pide es celeridad para resolver el tema.

¿Se ha afectado su función como presidente de la Cámara?

Estamos amparados por la ley y seguimos con voz y voto en la Cámara, corporación que presido.

