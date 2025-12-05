Liberales definieron avales para Congreso y frenaron ruidos internos de algunos sectores

César Gaviria, expresidente, y Lidio García, senador liberal. Foto: Archivo

Las disputas de poder dentro del Partido Liberal parecen haberse apaciguado una vez la dirección de la colectividad, en cabeza del expresidente César Gaviria, repartió los avales y posiciones dentro de las listas a Senado y Cámara con miras a las elecciones del 2026.

Y es que los reclamos de diversos sectores en la interna de la colectividad roja se calmaron una vez Gaviria señaló los lineamientos que seguirá su partido de cara a los comicios de marzo. En este sentido, nombres que habían expresado rechazo al silencio del exmandatario a días de que cerrara el plazo de inscripción ante Registraduría, con el temor de quedarse sin aval, quedaron sin fundamentos.

La cabeza de lista, por ejemplo, pese a la insistencia de ese sector opositor de que se eligiera vía convención nacional, quedó nuevamente en manos de Lidio García, actual presidente del Congreso y la votación liberal más alta de los últimos dos periodos (2018 y 2022). El bolivarense ganó un pulso que incluso estaba forzando la propia hija de Gaviria, María Paz. Ella ocupará la casilla 100 en su primer intento de incursión legislativa.

Asimismo, esas voces contradictoras a Gaviria, los legisladores Alejandro Chacón y Juan Carlos Losada, gozaron de espacio dentro de la construcción de listas con la casilla 20 y 22, respectivamente. De un lado, el senador norsantandereano buscará seguir sentando voz de oposición dentro de la bancada, resaltando que fue uno de los que se opuso a la reelección del expresidente como director del partido, mientras que Losada tendrá su primera chance de llegar al Senado luego de tres periodos en la Cámara.

Aunque ambos llegaron a expresar un “temor” de quedarse sin lugar para aspirar al Senado, fuentes del partido le dijeron a El Espectador que esa decisión nunca se contempló, a pesar de esa oposición frontal que han emprendido los legisladores contra la dirección liberal. Además, también resaltaron las labores en el Legislativo

De otro lado, esa construcción de listas también confirmó la presencia de varios nombres que ya estaban en el sonajero y que en los últimos meses habían tenido acercamientos al exmandatario o su hijo, Simón. Tal es el caso de Horacio José Serpa, hijo del líder liberal Horacio Serpa; Richard Aguilar, quien busca su retorno al Congreso, o Camilo Torres, que busca extender el legado político de ese clan, pero esta vez con presencia en la cámara alta.

Sin embargo, es en materia presidencial donde permanecen algunas divisiones. El retiro prematuro de la contienda presidencial de Mauricio Gómez Amín dejó un mal sabor de boca en el partido, pues sin consultar siquiera al propio partido, desistió de hacer presencia en una posible coalición en marzo y se adhirió a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Es más, en el partido no sentaba bien los acercamientos de Gómez Amín con De la Espriella. Una vez anunciada su renuncia, desde la dirección se optó por avalar al exgobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa, quien ya había representado al partido en contiendas regionales. Este respaldo llevaría a Espinosa –que hizo parte de la coalición la Fuerza de las Regiones– a una posible puja en marzo con otros candidatos, iniciativa que ha liderado el expresidente Gaviria junto con su par, Álvaro Uribe Vélez o el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Aun así, la decisión sobre Espinosa vuelve a generar división y sectores del partido insisten en pedir nuevas caras de la interna de la colectividad que les represente en las urnas.

