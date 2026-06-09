Julián López renunció a su curul y a la presidencia de la Cámara de Representantes

Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, renunció a ese cargo y a su curul. Foto: Cámara De Representantes

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, envió este martes una carta a sus compañeros de mesa directiva para renunciar a ser la cabeza de esa plenaria, pero también al puesto en la corporación que ganó hace cuatro años con aval del Partido de la U. Según se lee en el documento, esa decisión se hará efectiva a partir del próximo 26 de junio.

“He creído en la política como un acto de conciencia y no de obediencia; como una conversación abierta y no como una suma de silencios. Por eso, cada decisión que tomé, aun en medio de la dificultad, respondió a una convicción sencilla: que el mandato no pertenece a quien lo ejerce, sino a quienes lo confían”, aseguró el vallecaucano en su carta.

Encuentre a su candidato presidencial aquí, en el Match Electoral de El Espectador

Según explicó López, presidir la Cámara fue una de las mayores responsabilidades de su vida pública y la ejerció con vocación de equilibrio y escuchando incluso los comentarios incómodos. Hoy cierro este capítulo sin renunciar a lo esencial. “No me aparto de las causas que me trajeron hasta aquí, ni del compromiso con quienes creyeron en una forma distinta de hacer política”, agregó.

Durante toda su gestión como representante a la Cámara, López respaldó las reformas sociales del oficialismo, posición que derivó en fricciones con su partido, el de La U. Este pulso escaló cuando las directivas de esa colectividad no le dieron aval para las pasadas elecciones legislativas, razón por la cual renunció a la militancia.

Lea también: Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda mueven sus equipos en la recta final de la campaña

“Me dirijo a ustedes con la conciencia tranquila de un servidor público que no pertenece a ningún clan ni baronazgo. Hablo desde mi fidelidad a la Constitución, a las instituciones y, especialmente, al pueblo vallecaucano, que me otorgó el mayor honor de mi vida pública: representarlo en la Cámara de Representantes y presidirla. Por esa fidelidad y por respeto a quienes confiaron en mí, renuncio de forma irrevocable a mi militancia en el Partido de la Unión por la Gente”, dijo a finales de 2025.

En las últimas semanas de su gestión, López defendió la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Aquí todos los días algunos congresistas se levantan a maltratar al Gobierno. Y Petro no dice nada. Eso hace parte de la independencia. Cuando él tenga alguna opinión, pues que la diga, como lo ha hecho, y acá lo decidiremos bien. Y abriremos siempre el diálogo. Ha sido un hombre respetuoso, no se ha metido sino a cuestionar el porqué no avanzan las iniciativas del Gobierno”, dijo a mediados de mayo en entrevista con este diario.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.