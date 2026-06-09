Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda mueven sus equipos en la recta final de la campaña

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella ajustan sus equipos de campaña en la recta final. Foto: Katerine González Clavijo

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Solo restan 12 días de campaña para que los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda muevan sus fichas en busca de los votos que les podrían garantizar las llaves de la Casa de Nariño. En medio de una contienda que se agita con los choques entre ambos sectores y la influencia del presidente Gustavo Petro, los equipos de cada aspirante toman un papel clave.

Este martes, en una entrevista con Caracol Radio, De la Espriella dio algunas pistas de cómo conformaría su círculo más cercano en un eventual gobierno. El también abogado aseguró que Mauricio Gómez Amín, exsenador liberal que desde hace varios meses lo respalda, sería uno de los primeros ministros de su gabinete.

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“Mauricio estará conmigo en el gobierno porque es un tipo excepcional. Es de los pocos políticos que han tenido una carrera transparente, limpia”, explicó. Por otra parte, el candidato confirmó que está interesado en participar de un debate con su contradictor y que para ello ya designó a sus asesores Joaquín Gutiérrez Caballero y Carlos Suárez como compromisarios de las reglas de juego de ese eventual encuentro.

Según De la Espriella, su equipo de gobierno estaría integrado por expertos y técnicos, de una línea similar a la de su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo. Cabe anotar que en esta campaña también hay nombres como los de Enrique Gómez, Carlos Ríos, Jaime Andrés Beltrán, Germán Calderón España, entre otros.

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Por otro lado, están los movimientos de la campaña del oficialismo. El candidato Iván Cepeda y su equipo de confianza, tras los resultados de la primera vuelta, realizaron ajustes en varias áreas. Una muestra de esto fue la llegada con mayor fuerza de la representante María Fernanda Carrascal a la coordinación de la campaña en Bogotá, pues ha sido ella quien ha organizado las últimas manifestaciones en pro de Cepeda en la capital.

Así mismo, Cepeda rearmó su estructura en materia económica, con la inclusión de la senadora Clara López como una de las figuras claves. Junto a ella trabajarán nombres como los de Jairo Villabona, exdirector de la DIAN; Darío Restrepo, expertos en descentralización; María Mercedes Maldonado, exsecretaria de Hábitat de Bogotá, entre otros exfuncionarios y académicos.

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Desde ambas campañas aseguran que los equipos se seguirán moviendo en las próximas semanas y que no se descartan nuevas inclusiones o cambios en los liderazgos de los equipos programáticos por cada sector. A esto se suma que en la baraja del candidato Iván Cepeda aún está la posibilidad de recibir funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro que estarían pensando en dar un paso al costado antes del 21 de junio.

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