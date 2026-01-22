Juliana Guerrero y los otros funcionarios del gobierno Petro criticados por sus títulos

Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud. Foto: Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El caso de Juliana Guerrero volvió a generar eco por las irregularidades en los títulos que le acreditó la Fundación Universitaria San José y por los en días recientes la representante Jennifer Pedraza reveló que los pagos se habrían realizado días después de las entrega de las titulaciones y por los que ahora se habla de un presunto cartel.

Y es que este caso destapó una serie de irregularidades que se habrían originado desde esta institución y para el que ya dieron respuesta tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Es de su interés: “Por qué votar por…”: así puede presentar sus propuestas si aspira al Congreso

Ese caso, sin embargo, no ha sido único. Guerrero, que tuvo cargos dentro del Ministerio del Interior y posteriormente fue postulada para tomar el viceministerio de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, finalmente quedó descartada, aunque ha seguido rondando los pasillos de esa entidad.

Ahora bien, en todo ese escenario, otros funcionarios que han quedado en el mapa por casos similares. De hecho, en el mismo Ministerio de la Igualdad la polémica sigue caldeada con la posible designación de Alfonso Acosta Zapata como nuevo jefe de esa cartera tras la salida de Juan Carlos Florián.

Aquí hay una enorme irresponsabilidad de dos congresistas, que para hacer votos, usaron los datos 22 de personas humildes, muchas mujeres madres cabeza de familia con hijos menores para demostrar servicio y odio contra el gobierno, con ellas en la prensa.



Está es la historia de… https://t.co/ukIIUchIB4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 22, 2026

Acosta Zapata, que tiene en su hoja de vida la coordinación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), apenas reporta un título de bachiller, algo que en diversos sectores políticos han cuestionado, pues aseguran que el designado funcionario no cuenta con la idoneidad para estar al frente de un ministerio.

NOTICIA EN DESARROLLO***

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.