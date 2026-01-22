Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

Juliana Guerrero y los otros funcionarios del gobierno Petro criticados por sus títulos

Por lo menos cinco funcionarios del gobierno han quedado en el ojo público por la falta de sus títulos o la idoneidad en los cargos para los que fueron designados. Juliana Guerrero es el caso más sonado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
22 de enero de 2026 - 05:37 p. m.
Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud.
Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud.
Foto: Gustavo Torrijos
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El caso de Juliana Guerrero volvió a generar eco por las irregularidades en los títulos que le acreditó la Fundación Universitaria San José y por los en días recientes la representante Jennifer Pedraza reveló que los pagos se habrían realizado días después de las entrega de las titulaciones y por los que ahora se habla de un presunto cartel.

Y es que este caso destapó una serie de irregularidades que se habrían originado desde esta institución y para el que ya dieron respuesta tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Es de su interés: “Por qué votar por…”: así puede presentar sus propuestas si aspira al Congreso

Ese caso, sin embargo, no ha sido único. Guerrero, que tuvo cargos dentro del Ministerio del Interior y posteriormente fue postulada para tomar el viceministerio de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, finalmente quedó descartada, aunque ha seguido rondando los pasillos de esa entidad.

Ahora bien, en todo ese escenario, otros funcionarios que han quedado en el mapa por casos similares. De hecho, en el mismo Ministerio de la Igualdad la polémica sigue caldeada con la posible designación de Alfonso Acosta Zapata como nuevo jefe de esa cartera tras la salida de Juan Carlos Florián.

Acosta Zapata, que tiene en su hoja de vida la coordinación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), apenas reporta un título de bachiller, algo que en diversos sectores políticos han cuestionado, pues aseguran que el designado funcionario no cuenta con la idoneidad para estar al frente de un ministerio.

NOTICIA EN DESARROLLO***

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Juliana Guerrero

Gustavo Petro

Presidente Petro

Alfredo Acosta

Ministerio de la Igualdad

 

JJ11072022(4437)Hace 6 minutos
"Periodista chimbo" ...y otros funcionarios " , Y solo nombró a uno pero no por falsedad de títulos sino por falta de idoneidad. Mire a ver si investiga.
diana carolina camargo pinzon(85842)Hace 8 minutos
Petro basura corrupta, cientos de miles de muchachos colombianos humildes que han hecho sacrificios y estudiado años para sacar una carrera o cuantas cientos de miles jóvenes madres se han esforzado quitando tiempo para cuidar sus niños estudiando para superarse, para que este corrupto drogadicto ponga sus fichas con títulos comprados, Petro asquerosa deje el amor a la corrupción y al comunismo y deje de odiar a Colombia
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 45 minutos
Condición para pertenecer al desgobierno petro: ser un ignorante petribestia
Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 1 hora
Como cuantos títulos por estudios universitarios tiene Peñalosa y Julio Cesar Turbay Ayala expresidente de Colombia, entre otros tantos. Ninguno.
  • MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 46 minutos
    Siga retorciendo su única neurona petribestia para tratar de excusar la iniquidad infame de este desgobierno
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.