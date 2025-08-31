Precandidatos del Centro Democrático lanzaron propuestas de lucha contra la corrupción

De izquierda a derecha: Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, y los senadores María Fernanda Cabal, Andrés Guerra, Paola Holguín y Paloma Valencia. Foto: El Espectador

Los directivos y precandidatos presidenciales del Centro Democrático se dieron cita en su noveno foro temático de cara a los debates que serán claves en las elecciones de 2026. En esta oportunidad, la discusión giró en torno a las herramientas para luchar contra la corrupción y contó, por primera vez, con la participación de Miguel Uribe Londoño, quien asumió la precandidatura tras el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay.

Uno a uno, los cinco precandidatos del partido opositor presentaron las que serían sus estrategias para combatir los delitos relacionados con corrupción. Uribe Londoño fue el primero en intervenir y anunció que su apuesta es implementar un sistema de “transparencia total” a través de nuevas tecnologías, como el blockchain y la inteligencia artificial para controlar todos los sistemas de contratación pública.

El senador Andrés Guerra, a su turno, aseguró que “nosotros tenemos que mandar un mensaje contundente a nuestros equipos de trabajo y el primero es el de las reglas claras para el tema jurídico, de los negocios del Estado y para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuenta”. Según explicó, en su eventual administración se fortalecería la Oficina de Anticorrupción y revisaría en todo el país los llamados elefantes blancos.

La senadora María Fernanda Cabal señaló que la corrupción no se derrota con discursos y planteó utilizar la tecnología y fortalecer los castigos. Cabal habló de $60 billones perdidos por ese flagelo y cuestionó el crecimiento del Estado con programas de transferencias. La congresista también planteó garantizar la transparencia con tecnología y ligar toda la contratación a los entes de control.

Paloma Valencia habló en un sentido similar al de sus compañeros, en el sentido de implementar nuevas tecnologías, y se refirió al control que haría a su eventual equipo de gobierno. “Creo que debe haber tolerancia cero, incluso con los escándalos”, propuso. Según explicó, el presidente debe revisar con lupa los casos y pedirle a los funcionarios que se retiren mientras se adelantan las investigaciones. “Yo sí creo que los mensajes son muy importantes”, agregó.

Finalmente, la senadora Paola Holguín hizo su intervención y habló de tres ejes para combatir la corrupción. Además del tema tecnológico, la precandidata dijo que se debe trabajar una cultura de la legalidad con la ciudadanía, dar acceso a los datos para la veeduría y “armonizar la ley, la moral y la cultura”, esto citando una tesis de Antanas Mockus.

El expresidente Álvaro Uribe también tomó la palabra y aprovechó para cuestionar al gobierno de Gustavo Petro por lo que, según su punto de vista, es la falta de austeridad, el crecimiento del Estado y la pérdida de recursos públicos en corrupción. “Necesitamos un presidente que le dé pena dormir en el extranjero por el gasto que implica para el presupuesto, tiene que cuidar con pudor y vergüenza personal el presupuesto público para dar ejemplo”, planteó el jefe del partido opositor.

