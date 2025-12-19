Juliana Guerrero reforzó su agenda política: estuvo en evento del Minigualdad en Atlántico

Juliana Guerrero reapareció en evento del Ministerio de la Igualdad- Foto: Archivo Particular

Luego de su reaparición impulsado listas al Congreso en el departamento del César, Juliana Guerrero fue nuevamente vista en un evento organizado por el Ministerio de la Igualdad. La funcionaria participó de la Asamblea Nacional de Juventudes impulsada por esta cartera en Barranquilla, hecho que generó controversia para los asistentes del encuentro.

Tras su fallida designación como viceministra de juventudes meses atrás, la funcionaria sigue inmersa en la polémica de los títulos falsos de la Fundación Universitaria San José con los que desde el Gobierno pretendían impulsar su designación en la ya mencionada oficina del Minigualdad. Su presencia en este evento liderado por el ministro Juan Carlos Florián en la capital el Atlántico generó rechazo en varios sectores políticos.

Según fuentes de El Espectador, la convocatoria, que se extenderá hasta el próximo 21 de diciembre, sirvió para reunirse con varios consejeros de juventud pertenecientes al Pacto Histórico, con quienes departió y se tomó fotos. Eso sí, funcionarios del Minigualdad no habrían visto con buenos ojos su participación, por lo que han representado las controversias en las que se encuentra inmersa.

Increíble que la ANJ permita la entrada a Juliana Guerrero, una mujer que no representa la lucha juvenil y que compró sus títulos universitarios. En un país donde estudiar no es suficiente. #JulianaGuerreroNoMeRepresenta pic.twitter.com/UdM0K1qUqI — Sebas Avella (@sebasavella0000) December 19, 2025

Y es que esta no es la primera salida pública de Guerrero, quien sigue designada como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad del César. La también exfunconaria del ministerio del Interior acompañó el pasado 8 de diciembre la inscripción de las listas de Cámara en ese departamento de la lista Frente Amplio Unitario, liderada por el exembajador Roy Barreras.

En esa plancha destacan los nombres de Luis Fernando Quintero, Omar Benjumea y Lina de Armas, con quienes Guerrero posó para una fotografía al momento de la firma. De ellos, el primero es hermano del representante liberal Carlos Felipe Quintero, quien no podrá repetir en su curul por falta de aval de su colectividad por mostrar cercanía con el gobierno Petro.

Esa movida de Juliana Guerrero sería, según algunas versiones en la región, una declaración de intenciones para impulsar una agenda política en ese departamento con miras a una futura aspiración por la gobernación. Además, esto se alternaría con sus funciones en la UniCésar, institución en la que, a pesar de sus controversias, mantiene su puesto en representación del presidente.

Imágenes de Juliana Guerrero en el evento:

