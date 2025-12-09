Juliana Guerrero reapareció apoyando lista al Congreso en Cesar: esta sería su apuesta

Juliana Guerrero apoya lista al Congreso del Frente Amplio en Cesar. Foto: Juliana Guerrero

Juliana Guerrero, exfuncionaria del Ministerio del Interior y postulada al cargo de viceministra de Juventud pese a no cumplir los requisitos y haber presentado un título falso de la Fundación San José, ahora se mueve en la política local de su departamento, Cesar. Este fin de semana, la joven apareció en la foto oficial del lanzamiento de una lista a la Cámara llamada “Frente Amplio por el Cesar”, respaldada por sectores cercanos al petrismo, pero que no hacen parte del Pacto Histórico.

Guerrero posó junto a candidatos como Luis Fernando Quintero, Omar Benjumea y Lina de Armas. El primero es hermano del actual representante Carlos Felipe Quintero, quien no fue avalado por el Partido Liberal por su cercanía con el Gobierno y ahora buscaría heredar su caudal político y el de su papá, el exsenador Eloy “Chichí” Quintero, a su hermano.

De acuerdo con voces de la región, tras renunciar a ser parte del Ministerio de la Igualdad, Juliana Guerrero entró de lleno en el juego electoral y buscaría sentar las bases para futuras aspiraciones. De hecho, según versiones extraoficiales, no se descarta que quiera participar en las próximas elecciones territoriales en busca de la Gobernación de César.

Guerrero ha tenido acercamientos con las dirigencias locales de los partidos que lideran Roy Barreras y Juan Fernando Cristo, que hacen parte del frente amplio que propuso el presidente Gustavo Petro, y que en el departamento buscan hacerle frente al clan político de los Gnecco, al mando de Cielo Gnecco, que por años ha controlado cargos locales y curules en el Congreso.

La reaparición de Juliana Guerrero ha generado todo tipo de comentarios en redes, pues varios sectores siguen reclamando transparencia sobre las posibles movidas del Gobierno para nombrarla viceministra. La Procuraduría está investigando posibles irregularidades disciplinarias detrás del escándalo de la San José y los vuelos millonarios que el Ministerio del Interior pagó para que la entonces funcionaria hiciera viajes sobre los que aún no hay claridad.

