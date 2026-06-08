Jurisdicción agraria y Minigualdad estarán en el centro del debate del Congreso esta semana

En las semanas previas a la primera vuelta, la falta de quorum dificultó las discusiones en el Legislativo. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A dos semanas de que este Congreso finalice su periodo, la campaña presidencial sigue siendo una sombra frente a las discusiones todavía pendientes en el Legislativo. Tanto el gobierno del presidente Gustavo Petro como la oposición buscan ponerle el acelerador a sus proyectos, pero están a contrarreloj.

Para esta semana ya fueron citados dos debates de iniciativas claves del Ejecutivo. Para este martes fueron convocadas las Comisiones Primeras conjuntas para discutir el proyecto para “revivir” el Ministerio de Igualdad. La cartera se enfrenta a un plazo que termina este 20 de junio para lograr la aprobación de la iniciativa y está a la expectativa de que esta semana se pueda lograr el visto bueno de esas células legislativas.

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Sin embargo, todavía faltaría la aprobación de las plenarias. Si bien el Gobierno le ha puesto el acelerador, desde la Casa de Nariño también se iniciaron las medidas correspondientes para comenzar a liquidar la cartera, que de por sí se enfrentaría a cambios profundos de acuerdo con lo aprobado en las Comisiones Primeras.

“El Ministerio de Igualdad, como lo conocemos al día de hoy, debe transformarse. La personería jurídica que surja del proyecto de ley es una persona jurídica que, aunque da continuidad, implica que el Ministerio que existe hoy en día debe cerrar sus procesos administrativos y misionales, y rearticularlos en una nueva estructura. Esa es una certeza en cualquiera de los escenarios y el personal del Ministerio de Igualdad debe prepararse para afrontar este proceso de transformación”, le dijo a El Espectador el viceministro (e) de Poblaciones y Territorios Excluidos, Santiago Salinas.

Pero hay otro proyecto que está todavía más cerca de lograr el visto bueno del Capitolio: la ley ordinaria de la jurisdicción agraria. Este ya está en las plenarias y en el Senado se citó su discusión para este mismo martes, después de la votación de las objeciones del presidente Petro a iniciativas aprobadas en el Congreso. En la Cámara de Representantes, la discusión ha avanzado en torno a la jurisdicción agraria, pero su aprobación sigue en veremos.

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El Ejecutivo volvió a insistir en la discusión de ese articulado en estos últimos meses, pues había estado en el tintero desde hace más de un año. La iniciativa se aprobó en Comisiones Primeras conjuntas a finales de 2024, pero no había vuelto al centro del debate sino hasta este año.

Para esta semana, también están citados debates de control político. Tan solo en el Senado, se espera que las ministras Helga María Rivas (Vivienda) y María Fernanda Rojas (Transporte) asistan a la Comisión Tercera para rendir cuentas sobre el avance de los proyectos de sus respectivas carteras. A Rojas también la esperan en la Comisión Cuarta para que responda por la infraestructura vial de los departamentos de Cundinamarca y Antioquia.

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