Katherine Miranda anunció acciones judiciales contra “bodegueros” que la atacaron

La representante a la Cámara de la Alianza Verde fue una de las que firmó la proposición que crea una comisión accidental para estudiar la reforma a la salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

“La política se tiene que hacer con argumentos, respetando al contrario, construyendo sobre lo construido, no con sicariato digital”. Con esta frase, la representante a la Cámara Katherine Miranda anunció que presentará acciones judiciales y disciplinarias contra todos los que la atacaron por su críticas de las ultimas semanas al proyecto de reforma a la salud del gobierno Petro.

Según Miranda, su postura le valió insultos y amenazas de “bodegueros, funcionarios públicos y congresistas”, a quienes denunciará ante la Fiscalía y la Procuraduría por violentarla. La congresista aseguró que todos los ataques se produjeron tras la iniciativa de crear una “subcomisión” que estudie la ponencia de la reforma a la salud y le haga cambios consensuados entre todas las fuerzas del Congreso.

🔴 COMUNICADO 🔴 Opinión Pública



Tras los ataques, agresiones y violencia que he recibido en estos días, he decidido emprender acciones judiciales y disciplinarias contra bodegueros, funcionarios públicos y congresistas que me han violentado. @FiscaliaCol @PGN_COL



La política… — Katherine Miranda (@MirandaBogota) September 6, 2023

Miranda logró que se aprobara la “subcomisión” con el apoyo de las representantes Julia Miranda y Carolina Arbeláez, quienes también denunciaron hostigamientos en redes sociales. “Por respaldar una proposición que convoca al diálogo nacional para darle voz a quienes no han sido tenidos en cuenta en la reforma, fuimos víctimas no sólo de las bodegas afines a este Gobierno, también por parte de colegas que manejan un doble discurso respecto a la violencia política contra las mujeres”, dijo Arbeláez, de Cambio Radical.

Lea también: “Se derrumba el clan”: reacciones políticas a orden de captura contra Arturo Char

La idea de revisar la reforma no cayó bien en la bancada de Gobierno, el Pacto Histórico, ya que, según algunos de sus congresistas, todo se trató de una “jugadita” para frenar la discusión. “Eso es hasta un insulto para las comisiones, porque es decirles a los congresistas de las comisiones, en este caso la Comisión Séptima, que su trabajo no valió, que ellos durante el semestre pasado no discutieron, no hicieron las 40 audiencias públicas que hicieron, etcétera.”, le dijo el representante David Racero a El Espectador.

Katherine Miranda contestó que el proceso de aprobación de la proposición se realizó bajo los parámetros de la Ley 5 y cuestionó al Pacto Histórico por no haber manifestado sus reparos durante la votación. “¿Tengo que estar pendiente de 25 congresistas del pacto que no estudian y no saben que votan? Aquí solo queremos consensos”, agregó.

En contexto: “Es un insulto”: David Racero cuestiona subcomisión para la reforma a la salud

Finalmente, la reforma a la salud se debatió este martes y el Gobierno logró hundir la ponencia de archivo. Además, las mayorías acordaron la implementación de la “subcomisión”, que ahora deberá analizar artículo por artículo. “Gracias a la Subcomisión por la cual fuimos objeto de matoneo y violencia, hoy la reforma a la salud sigue viva”, concluyó Miranda.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.