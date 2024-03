“El partido Verde jamás ha expulsado a alguien y no lo hará nunca”: Katherine Miranda

Katherine Miranda habló de peleas internas en el Partido Verde. Foto: Archivo Particular

Bastante agitadas han sido las últimas horas de los senadores y representantes de la Alianza Verde. Varios integrantes de esta bancada han protagonizado nuevos episodios de peleas internas que volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre una posible división profunda o escisión del partido.

De hecho, se trata de una opción que ya tiene varios promotores, como el senador Inti Asprilla, quien aseguró este miércoles que no quiere seguir en el partido. “Yo le he dicho ya a la gente con la que lo construí que no quiero seguir en el Partido Verde, creo que debe separarse, escindirse o divorciarse. El partido era inicialmente una confluencia de sectores de centro y de izquierda y hoy en día ese sector de centro parece que está más cómodo haciendo un juego a la derecha”, explicó.

Lea también: “La hoja de coca no es el problema”: Petro a la Comisión de Estupefacientes de la ONU

Sus palabras generaron una rápida reacción de la representante Catherine Juvinao, quien está en la otra orilla del partido, la que cuestiona duramente la agenda del Gobierno. “Con mucho gusto me voy yo primero. Al Verde, lastimosamente, lo coptó el petrismo radical. Del espíritu de centro, mockusiano, que creía en un cambio cultural y en una revolución cívica, ya no queda nada. El divorcio es inminente”, dijo Juvinao.

La otra discusión que protagonizaron los verdes también relaciona al senador Asprilla, que ayer también recalcó que tiene “enormes diferencias” con “Jota Pe” Hernández, quien en las últimas horas ha sido objeto de críticas por su intervención airada en la moción de censura contra el ministro de Defensa, por la cual la senadora María José Pizarro lo calificó de “perro rabioso”.

No se pierda: Expectativa por encuentro entre Nicolás Petro y Comisión de Acusaciones del Congreso

Por ese episodio, el representante Santiago Osorio le pidió a las directivas del partido expulsar al senador Hernández, argumentando que sus actitudes reflejan violencia política contra la mujer. “Hechos como los de ayer transgreden de forma gravísima y además repetitiva la esencia del partido. Lo he repetido en todos los escenarios, el Partido Verde no puede seguir siendo la sombrilla funcional de los impostores de la política”, dijo.

Atención 🚨| He solicitado a través de esta carta a las directivas de mi partido la EXPULSIÓN INMEDIATA del senador Jota Pe Hernández. Los hechos ocurridos en la plenaria del Senado el día de ayer son inadmisibles. Una de las banderas del partido Verde ha sido combatir la… pic.twitter.com/9pblyZP0Ff — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) March 13, 2024

Por todos estos choques, la representante Katherine Miranda le pidió calma a sus compañeros de bancada. En un primer punto, aseguró que “el partido Verde jamás ha expulsado a alguien y no lo hará nunca” y luego agregó que la colectividad no aplica ley de bancadas por respeto a la diferentes posturas políticas de quienes la conforman.

¡Vamos a calmarnos!



1. El partido verde jamás ha expulsado a alguien y no lo hará nunca.



2. Jamás hemos usado la ley de bancadas porque respetamos el pensamiento diferente, aquí no imponemos.



3. Lo lindo del verde es que siempre construimos en la diferencia.



4. Por encima… — Katherine Miranda (@MirandaBogota) March 14, 2024

“Lo lindo del verde es que siempre construimos en la diferencia. Por encima de las personas están los principios. Aquí cabemos todos”, agregó la congresista. A pesar de su llamado, lo cierto es que son varios los verdes que no están conformes con la línea del partido o con la de sus compañeros, por lo que lo más probable es que el tema de una separación se aborde en la próxima convención nacional, que estaría programada para el segundo semestre de este año.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.