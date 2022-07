La carta de Rodolfo Hernández a Duque para frenar la adjudicación del Canal del Dique

El excandidato presidencial manifiesta que el proyecto significa “un riesgo económico lesivo para Colombia”. Foto: Cortesía

El excandidato presidencial y ahora senador, Rodolfo Hernández, aseguró que desde el 15 de julio le ha pedido al presidente Iván Duque que frene la evaluación y adjudicación del proceso de licitación del Canal del Dique. Según el exalcalde de Bucaramanga (Santander), avanzar en este momento con el proyecto significaría “un riesgo económico lesivo para Colombia”.

Desde el 15 de julio le estoy solicitando al Presidente Iván Duque, que no se evalúe ni adjudique el proceso de licitación del Canal del Dique. ☝🏼 pic.twitter.com/84TQiHo10G — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) July 23, 2022

Dentro de los argumentos que presenta Hernández al saliente mandatario, incluye que en este momento “no se evidencia la inversión de los potenciales oferentes y es más una obra pública con compromisos de vigencias futuras del Estado Colombiano”. El senador de la Liga de Gobernantes Anticorrupción también expresa que antes de avanzar más con la licitación para intervenir el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena, es necesario dialogar con la población que se vería afectada.

Para el bumangués, la construcción que se planea en este momento sería “una falla grave en la contratación de cualquier proyecto en el país”. El ahora senador también refirió que el gobierno Duque no solo no habría hecho una consulta previa en la región, sino que además no tuvo la debida planeación y se estaría adjudicando a un privado sin ser necesario.

Dentro de su misiva, Hernández señaló que es preocupante el aparente afán con el que la administración saliente busca dejar adjudicado el proyecto y que eso está haciendo que se dejen de lado varios requerimientos de ley. También así, le dijo a Duque que espera su respuesta sobre el asunto y que con gusto sostendrá una reunión con delegados del gobierno para discutir a fondo el proyecto.

Otro señalamiento que recibió el saliente mandatario ocurrió la semana pasada, cuando varios congresistas manifestaron que hay un aparente afán del presidente por dejar varios proyectos adelantados antes de terminar su periodo. Lo curioso es que se estaría buscando, según refirieron, que las licitaciones queden en manos de particulares, pero se usaría a entidades del Estado y entes de control para ejercer algunas presiones.

Los legisladores que presentaron la carta expresaron que el gobierno Duque estaría utilizando a la Procuraduría para presionar a la comunidad de California (Santander), para acelerar el proceso de delimitación del Páramo de Santurbán. Adicionalmente, los congresistas que firmaron la misiva sostienen que “la delimitación es el paso previo a la licencia prometida a Minesa por el presidente Duque en su viaje a los Emiratos Árabes y la firma de un TLC que incluye la explotación de oro en las entrañas del páramo”.

