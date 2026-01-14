La cita entre Petro y Trump quedó en firme para el 3 de febrero en Washington

Ya hay fecha para la reunión en la Casa Blanca entre los presidente de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro anunció en el primer consejo de ministros de 2026 que se reunirá con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero tras las tensas semanas que se habían visto entre los mandatarios de Colombia y Estados Unidos. “El debate entre EEUU y Colombia ha terminado con una posibilidad de reunión. [...] Ya veremos los resultados de esa reunión que será determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general no sufra y esté tranquilo”, manifestó el presidente.

Cabe aclarar que la reunión se llevará a cabo después de que el presidente Petro y su homólogo estadounidense conversaran el pasado 7 de enero por cerca de una hora sobre temas como narcotráfico, Venezuela y la relación entre ambas naciones.

Precisamente, el consejo de ministros tiene como temática central hacer un balance respecto a la lucha contra las drogas, misma a la que Trump se ha referido recurrentemente acusando a Gustavo Petro de propiciar la expansión del narcotráfico a través de su política de paz total.

Al respecto, el presidente y el director general de la Policía, William Rincón, defendieron las políticas del Gobierno en esta materia, mencionaron la situación de los cultivos y Petro volvió a criticar a la oposición por “desinformar a Estados Unidos” con respecto a este tema.

“Se cayó el precio de la hoja de coca, se está elevando el homicidio en esas zonas conflictivas. Se cae por nuestra política. Pero es un punto que tenemos que detener porque una consecuencia es el aumento en la conflictividad entre grupos”, sostuvo el jefe de Estado.

En el mismo consejo de ministros ya se pueden ver los cambios anunciados este miércoles en la mañana, cuando se anunció, primeramente, que Angie Rodríguez salió del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Al iniciar el consejo ya se podía ver a quién ahora ocupa el puesto del que Rodríguez salió: José Raúl Moreno. Además, Moreno también está encargado del Ministerio de la Igualdad tras la renuncia de Juan Carlos Florián, quien no estuvo presente en el encuentro y ya presentó formalmente su renuncia.

Por su parte, Rodríguez manifestó en su carta de renuncia que ha “sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que, basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno”.

Lea aquí la carta de renuncia completa:

