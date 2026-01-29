La controversia pública que se abrió entre el presidente Petro y la embajadora Sarabia

El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como canciller el pasado 29 de enero durante una ceremonia oficial en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante un evento para iniciar el pago de los estudiantes de medicina internos en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a los nombramientos de interventores de la Supersalud que habrían presuntamente desviado recursos destinados para el mantenimiento del sistema de salud. El mandatario mencionó que algunos de estos funcionarios fueron recomendados por la actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia.

En su discurso se refirió al exsuperintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien asegura que se dejó engañar por Sarabia al contratar funcionarios con hojas de vida que él nunca autorizó.

“Yo le dije a usted [a Leal] por política no se mete un solo interventor, escoja usted los mejores. Pero usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura, y eso fue un engaño. Y se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Usted creyó en ella y esos interventores fueron a hacer business”, aseveró el presidente Gustavo Petro durante su discurso.

También afirmó que ha sido traicionado en varias ocasiones, pero no quiso entrar en detalles después del señalamiento hacia Sarabia.

Frente a las acusaciones, la embajadora en Londres respondió desde su cuenta de X, donde negó participar en la designación de interventores de salud. “Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud lo saben”, agregó.

Mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El Presidente @petrogustavo y su Ministro de Salud lo saben. — Laura Sarabia (@laurisarabia) January 29, 2026

👀 Bueno, y ahora sí empezamos en forma la época electoral y sabemos que las oleadas de información nos pueden confundir, así que pensamos en crear un boletín en el que les vamos a resumir lo que pasa semana a semana. Alianzas, consultas, propuestas y demás lo podrán encontrar en su correo electrónico. Si quieren inscribirse para recibir toda la actualidad de la campaña electoral, pueden ingresar a este enlace.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.