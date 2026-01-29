Estos son los magistrados del CNE que decidirán el futuro de Quintero y Cepeda en consulta

Estos son los magistrados del CNE encargados de definir el futuro de Iván Cepeda y Daniel Quintero en el Frente por la Vida. Foto: Archivo Particular

Mañana viernes 30 de enero se reunirá la sala plena del Consejo Nacional Electoral para definir el futuro de las candidaturas de Iván Cepeda y Daniel Quintero en la consulta del Frente por la Vida. Conozca a los tres magistrados que lleven el caso.

Fabiola Márquez, Álvaro Echeverry y Alba Lucía Velásquez son los magistrados que conforman una comisión designada a inspeccionar los casos de Cepeda y Quintero.

Fabiola Márquez Grisales se posicionó como magistrada en 2022, elegida por el Congreso a nombre de Pacto Histórico. En septiembre de ese año, la Sala Plena del CNE la escogió como presidenta durante un par de meses.

En 2025, el partido Cambio Radical pidió que se apartara de actuaciones donde ese partido sea parte y anunció denuncias e investigaciones relacionadas con su actuación.

Alba Lucía Velásquez llegó también al CNE en el año 2022 apoyada por el Pacto Histórico. Su nombre se volvió especialmente visible por los señalamientos de cercanía con el petrismo, en particular tras revelarse que había sido testigo electoral del Pacto Histórico en 2022. Por este hecho fue apartada del trámite dentro del CNE relacionado con la campaña Petro tras prosperar una recusación.

Otro de los magistrados que tiene la presentación del caso es Álvaro Echeverry Londoño; fue el último elegido ante el Congreso en abril de 2025 para reemplazar a César Lorduy, con 205 votos en el Congreso en pleno. Aunque su postulación formal fue por el partido Colombia Justa Libres, contó con los votos del Pacto Histórico y bancadas cercanas al Ejecutivo, lo que mostró para la oposición una cercanía con el Gobierno.

Ellos tres son la comisión encargada de presentar el caso ante la sala plena este viernes. En el caso del candidato del Pacto Histórico, el tribunal electoral estudiará si puede participar en el Frente por la Vida, teniendo en cuenta que ya hizo parte de una consulta en el mes de octubre donde sacó 1.5 millones de votos, y lo convirtió en el candidato presidencial de esa colectividad.

El tribunal electoral deberá decidir si Cepeda puede participar en otra consulta interpartidista, puesto que al momento de tramitarse la primera no se habían unificado los partidos Comunista, Polo Democrático y la UP en el Pacto Histórico.

Mientras que el caso de Quintero es más complejo. El candidato se retiró del tarjetón a menos de dos semanas de las votaciones del 26 de octubre, por lo que la Registraduría le impidió presentar un comité de firmas e incluso rechazó su inscripción en el Frente por la Vida. De ser rechazado finalmente por parte del CNE este viernes, el candidato tiene el plan de lanzar a su esposa Diana Osorio como su reemplazo; incluso ya recibió el ofrecimiento de un aval por parte del partido Ecologista.

