“La juventud muestra que cree en Cambio Radical”: Pablo Soler, líder de juventudes

Cambio Radical fue el cuarto partido con más listas en el país para los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y el tercero en número de candidatos, un hecho que pocos esperaban ante la presencia de otras colectividades. En entrevista con El Espectador, Pablo Soler, líder de este proceso en Cambio Radical, habló sobre los logros y otros detalles del proceso que está llevando a cabo el partido que tiene como figuras a Germán Vargas Lleras y la familia Char.

Cambio Radical ha sido un partido cuestionado por algunos de los avales que dio en el pasado, ¿cuál ha sido la reacción de los jóvenes frente a esta situación?

Los resultados hablan por sí solos. Somos el tercer partido con el mayor número de inscritos. La recepción ha sido magnifica. Y si miramos el top tres de partidos, han sido los mal llamados tradicionales los que lideran en listas. Creo que la juventud ha dado una muestra de que cree en Cambio Radical. Por eso tenemos más de 3.000 candidatos, 517 listas y, como he dicho, la tercera colectividad en inscripciones. Nos creen y eso se demuestra en los inscritos.

¿Qué importancia tienen jóvenes del partido como José Daniel López u otros con cargos de elección en el proceso de los Consejos de Juventud?

Hemos hecho un trabajo articulado. Cabe recordar que el partido y nuestras juventudes somos los únicos con una ley, la de pasantías, que de hecho fue liderada por José Daniel López. En aras de cumplir con los requisitos, se ha hecho un trabajo articulado con las bases militantes. La mayoría son jóvenes sin un equipo político pero miembros del partido y ha sido un trabajo bastante exitoso.

En los partidos tradicionales se ha temido que las conductas politiqueras pasen a los jóvenes aspirantes, ¿cómo han hecho para evitar esto?

Nuestro proceso ha sido profundamente orgánico, en el que se ha hecho énfasis de que la única forma de cambiar la política es por medio de nuevas prácticas. Eso es lo que hemos venido implementado y hecho en todos los departamentos. Incluso, en aras de construir y formar nuevos liderazgos, a todos nuestros candidatos se les brindó un diplomado gratuito y certificado sobre comunicación, liderazgo y marketing político, enfocado en campañas exitosas. El principal fin es que todas estas herramientas las podamos aplicar en la calle. La cuestión es dejar las políticas viejas.

Rodrigo Lara y otros miembros salieron del partido y también aparece el Nuevo Liberalismo de los hermanos Galán. ¿Los afectó de alguna forma para las listas de los Consejos de Juventud?

De ninguna manera. Repito, somos el tercer partido en cuanto a número de inscritos. Eso quiere decir que nos creyeron y le apostaron a Cambio Radical como un medio de llegar a un cambio social en los diferentes territorios.

¿Cómo se ha articulado el apoyo del partido en este proceso?

Nosotros, desde nuestra escuela de liderazgo y formación, hemos liderado los diplomados que he comentado para que tengan todas las herramientas. También hemos hecho seminarios, talleres y otras actividades para formar a los jóvenes y darles todas las garantías para que puedan afrontar las elecciones. El compromiso del partido con la juventud ha sido desde siempre, por eso somos los únicos con una ley en estos temas. Desde la alta dirección, administrativos, congresistas, diputados y más, le hemos apostado a la juventud y se ha visto.

¿Cómo percibe el partido el apoyo del Gobierno en esta justa electoral?

La verdad, en un principio el consejero con Colombia Joven ha tenido un papel importante, pero el proceso de las elecciones ha sido solo de nosotros. Se había dicho que se iban a ir a todos los colegios e instituciones y hasta el momento no se ha hecho. Esperamos que se puedan tener las garantías para que los jóvenes podamos elegir a nuestros representantes. La campaña, en términos de los acompañamientos a los candidatos es solo de nosotros, los del partido.

¿Cómo han llevado a cabo la campaña? ¿Les ha afectado en algo la pandemia?

La pandemia pasó a un segundo plano en distintos aspectos, pero las reuniones que hemos tenido, los volanteos y otras actividades deportivas, culturales, sociales y medioambientales, las hemos realizado con todas las garantías de bioseguridad. En este sentido, desde la colectividad se ha visto un compromiso. La perspectiva de los jóvenes ha sido sumamente amplia y la campaña ha sido con actividades culturales, de baile, de canto, deportivas y más. La iniciativa ha sido bastante grande. Los jóvenes tienen como meta aportar desde los diferentes aspectos de la sociedad.

¿Para hacer campaña han recibido compañía de electos del partido?

Como he dicho, el partido se ha volcado a las elecciones y a la campaña de los jóvenes. En los territorios nos han acompañados congresistas, diputados, concejales y más. Le repito, todos los miembros del partido están comprometidos.

¿Ven estas elecciones como una previa de 2022?

Es un abrebocas de lo que puede suceder y una herramienta que nos permitirá fortalecernos para 2022 y lo que viene en 2023 y otras elecciones. La meta con nuestros candidatos no es que se queden en los Consejos de Juventud, sino que sean nuestros futuros ediles, diputados, concejales, congresistas, gobernadores, y estamos trabajando articuladamente con ellos para que así ocurra.

La listas son municipales y locales, pero, ¿hay una propuesta común de Cambio Radical en sus candidatos?

Nosotros, más allá de una propuesta general, tenemos unos lineamientos que han sido los que el partido ha defendido. Pero la particularidad de los territorios hace que las propuestas de trabajo sean distintas. Mal hacemos en que las listas tengan un único objetivo. Las propuestas van enfocadas a lo que sufre cada territorio. En este tema lo que hemos hecho es tener las herramientas académicas para que puedan empezar a trabajar en el beneficio a la comunidad, que es lo que queremos.

Ya que no hay una propuesta común, ¿hubo un criterio común para seleccionar los miembros de las listas?

Revisamos el trabajo de cada uno de los aspirantes. Deben ser líderes deportivos, culturales, sociales y haber trabajado con la comunidad. También miramos hacia nuestras bases y contamos con la suerte de que muchos jóvenes llegaron orgánicamente. Muchos de ellos eran líderes estudiantiles, consejeros, representantes en universidades y personeros de colegios. Todos esos jóvenes que han hecho un trabajo por la comunidad y la ciudadanía son los que están en nuestras listas. Procuramos que no sean rellenos, sino liderazgos fuertes que quieran contribuir y hacer política para la comunidad.

¿Tuvieron algún “cacique” que quería meter sus fichas en las listas cerradas?

De ninguna manera, pero el proceso de las listas cerradas fue equivocado en la forma como lo exige la ley, porque no es la manera. Eso dificultó la inscripción en todos los partidos. Se entiende que una persona que está de séptima, trece o diecisiete no va a tener oportunidad de entrar y no tiene incentivos para ingresar a la lista. Para futuras elecciones se va a necesitar que estas sean abiertas y que los jóvenes puedan tener sus votos. Eso fomentaría mucho más la participación y que todos se le midan. Definitivamente, la lista cerrada dificultó la inscripción y eso es de todos, no solo de los partidos. ¿Cuál es el tema que impulsará Cambio Radical para estas elecciones juveniles?

El tema principal es que los jóvenes conozcan cómo funciona la política y sepan cómo pueden votar, sean zonas urbanas o rurales, sobre todo en las últimas, que hemos visto que muchas veces no tienen disposición de mesas.