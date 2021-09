La lección de Gabriel Santos a su partido y a la mintic en la moción de censura

El representante del Centro Democrático expresó que no le pide la renuncia a la ministra Karen Abudinen, porque la mayoría de su bancada decidió apoyarla. Sin embargo, le dijo al país que no está de acuerdo con su defensa en el Congreso por el caso de Centros Poblados.

“Elijo la política de los principios”. Con esa frase, Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, se desmarcó por completo de la ministra de las TIC, Karen Abudinen, y del respaldo que su partido le dio en la moción de censura por los $70.000 millones perdidos en el caso de Centros Poblados.

La sesión no fue fácil para la mintic. Aunque la oposición (citante del debate para sacarla del cargo) no presentó evidencias nuevas en su contra, los comentarios y argumentos fueron de todos los tenores. “Usted debería renunciar, ministra. Usted es la pieza de un gobierno que prometió volvernos el Silicon Valley de América Latina, pero su ejecución paupérrima y la del gobierno, nos convirtió en el valle de la corrupción”, expresó el representante verde Mauricio Toro.

Como él, los demás parlamentarios no escatimaron en calificar de “pésima” su gestión y de señalar sus omisiones en el contrato que buscaba llevar internet a las zonas rurales del país y que, por ahora, sigue en veremos por cuenta de las irregularidades en el procedimiento con la Unión Temporal Centros Poblados, que había quedado con la mitad de este, a pesar de no tener experiencia en esas tareas.

Por otro lado, el uribismo en el Congreso la acompañó, sin importar la gravedad del asunto en términos de detrimento patrimonial de los recursos públicos y que, en tiempos de campaña presidencial, esta movida es peligrosa para aquellos y aquellas que buscan volver al Capitolio en 2022. Todo el Centro Democrático apoyó a la mintic a “ojo cerrado”. Todos sus parlamentarios, menos uno: Gabriel Santos.

Gabriel Santos pasó a la tribuna con una frase que se volvió célebre en la presidencia del norteamericano Harry S. Truman. The buck stops here, que traduce “la responsabilidad del Estado termina en mí” y que hace referencia a que son los máximos jefes de una nación o entidad los que deben asumir las responsabilidades de los errores y las irregularidades, en vez de sacarles el cuerpo o disculparse por los problemas presentados.

Santos utilizó este ejemplo para explicar por qué considera que las omisiones de la mintic en el caso de Centros Poblados hacen que él no pueda cerrar filas a su favor. El representante aseguró que la política se puede ver en dos sentidos: en la de los símbolos o en la de los principios.

“La primera, es una política sin correlación con nuestro electorado, de ejercer el poder por ejercerlo simplemente. Es una política en la que ayudamos a esas personas que comparten nuestros logos, incluso si contraviene nuestros principios, efímera, que no perdura.Por el contrario, la política de los principios es la que nos lleva a lo que estoy haciendo hoy acá”, enfatizó.

Según él, este viernes en el debate de moción de censura esa “política de los principios” lo llevó a hablar de cara a sus electores quienes le exigen “que le diga al país que no estoy de acuerdo con unas actitudes, a pesar de una situación jurídica me impide llegar a una conclusión”, señaló. Sobre eso, el representante Gabriel Santos hace alusión a que no votará para que la ministra sea removida del cargo y tampoco pedirá su renuncia por el compromiso que por ley tiene de acatar la decisión de la mayoría de su bancada, que es apoyar a la mintic. No obstante, expresó, ello no le impide relatar su punto de vista.

“La política de los principios es una política que perdura, que permanece en el corazón y en la mente que nos eligieron, sino que nos exigen que llevemos a cabo un ejercicio de responsabilidad política. Hice una promesa cuando entré a este ejercicio: que cuando saliera yo pudiera mirar a los ojos a mi esposa María Claudia, a mi hija Belén y a las personas que votaron por mí. Por eso, elijo la política de los principios”, agregó.

¿Por qué es tan doloroso que este contrato haya salido de la forma en la que salió?, fue la pregunta que lanzó el representante Santos a la mintic. “Es muy relevante por las cifras que salieron esta semana. El índice de pobreza multidimensional nos demuestra que la falta de conectividad en la Colombia rural nos ha costado puntos de pobreza. Por eso, en medio de una pandemia y en lo que se viene, tenemos nosotros que interconectar nuestras zonas. En la medida en que estos contratos salen mal es que estamos abandonando a los jóvenes de la ruralidad. Por eso, ministra, por la defensa de los niños y de nuestros recursos públicos tengo que decirle: the buck stops here, ‘la responsabilidad del Estado termina en mí’”, afirmó.