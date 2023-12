“¿La libertad de los que tienen plata?”: Petro cuestionó a Milei desde el Cauca

Petro sobre Milei Foto: Archivo Particular

Desde Buenos Aires (Cauca), en la entrega de un predio que perteneció al Bloque Calima de las Autodefensas a los consejos comunitarios del territorio, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar comentarios acerca del recién posesionado presidente de Argentina, Javier Milei. “Aquí se puede construir libertad. Vuelvo a recordar a Milei que dice, ¡Viva la libertad, carajo! Pero, ¿la libertad de los que tienen plata? ¿Qué tal una libertad de mercado? El que tiene plata es libre y el que no, esclavo”, expresó el primer mandatario.

“Ese no es el mundo de hoy. El mundo de hoy tiene que luchar por la libertad de todas y de todos, tengan plata o no tengan plata. Es más, la libertad nace desde que toda la población pueda tener con qué. Pueda tener la riqueza que no es solamente el dinero, sino la capacidad mental, la educación, el saber, el amor a la belleza, el arte”, continuó el presidente.

Petro ya había cuestionado esta semana a su homólogo argentino durante el lanzamiento del Censo Económico Urbano del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane): “¿Cómo es que ese mecanismo matemático, que es bello, estético, incluso, defendiendo la teoría de Walras, el principio de que un mercado libre lleva al máximo, lleva al máximo de bienestar? Si estuviera aquí Milei lo estaría repitiendo, no sé si con las mismas matemáticas”.

El pasado domingo, el canciller Alvaro Leyva viajó a Argentina a la posesión de Milei. Petro, quien se excusó por su ausencia, recalcó que la visita del ministro tenía como objetivo reiterar la disposición en “continuar fortaleciendo los históricos lazos de amistad y cooperación entre los dos países”. Sin embargo, su decisión fue cuestionada por algunos personajes, como el expresidente Andrés Pastrana.

