“La oligarquía no saca a Petro del Gobierno”: presidente respondió a las marchas

Desde San Pablo, municipio de Nariño, el presidente Gustavo Petro se refirió a las recientes marchas contra su Gobierno convocadas por sectores de la oposición. En medio de su discurso, enfocado en la implementación de la reforma agraria, el mandatario aseguró que debe quedar claro hacia dónde va su Gobierno y el próximo, pues agregó que en 2026 debe ganar nuevamente el progresismo.

“Ayer decían fuera Petro, pues claro que voy a salir del Palacio de Nariño si no me gusta ni cinco, ni más faltaba que me voy a ir de ahí, pero ojo, ahí llega la fuerza progresista a profundizar la democratización de Colombia, la posibilidad de la paz. No podemos retroceder ni un paso, ya cometí ese error en Bogotá y se tiraron el metro subterráneo”, aseguró este jueves.

A pesar del gran esfuerzo de los medios de comunicación ayer. Esta manifestación en el Estadio Antonio Nariño del municipio dd San Pablo, Nariño, en favor del Cambio supero la mayoria de manifestaciones de la extrema derecha de ayer. Solo un pequeño municipio demuestra la fuerza… pic.twitter.com/415npT9oOp — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 7, 2024

Según explicó, el progresismo debe crecer organizadamente y en número para no repetir ese “error” y para que sea “contundente” el triunfo. “Ellos gobernaron 200 años, nosotros llevamos dos y mire los entuertos que nos toca arreglar de la vagabundería que han hecho (...) pero dos no es suficiente, la oligarquía no saca a Petro del gobierno porque lo eligió el pueblo y el pueblo va a volver a elegir”, agregó.

En este punto reconoció que su administración ha avanzado en algunos temas, “pero no al ritmo suficiente y aquí tenemos que acelerar el paso porque el tiempo de la historia no nos espera, tiene que ser ya y en esa medida hay que tomar las decisiones para tener un mejor país”.

Antes de terminar su intervención, el mandatario dijo que “ahora que se pusieron de moda las marchas” va a convocar a una por la paz del país y las regiones. “La marcha que proponemos es por la paz de todo el suroccidente de Colombia, no le vamos a demostrar a ninguno de los Milei que somos más, ellos lo saben, eso nos importa un comino”, concluyó Petro.

Este pronunciamiento del mandatario llega luego de que en su cuenta de X cruzara varios mensajes con algunos de los congresistas que convocaron las marchas contra sus reformas y políticas de gobierno y también después de que, desde la Casa de Nariño, asegurara que quienes marcharon este miércoles “no quieren perder los privilegios”.

Desde la oposición varios le contestaron y le pidieron aceptar que las marchas dejan un mensaje de inconformidad con su gestión. “Los cientos de miles de ciudadanos que marcharon ayer contra su régimen no son unos privilegiados, sino la representación de la voz del pueblo”, señaló la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático. Al final de cuentas, este choque comprueba que las luchas políticas entre ambos sectores tendrán a la calle como uno de sus principales escenarios.

