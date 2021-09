“La paz no es el patrimonio político de una persona”: Duque le responde a Santos

El presidente Iván Duque no se quedó callado y ante la arremetida de su antecesor, Juan Manuel Santos, por cuenta del Acuerdo de Paz firmado con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc, le respondió reiterando que, según su criterio, esa negociación tuvo “fragilidades” que deben ser superadas y que así lo que diga le produzca “urticaria”, seguirá hablando de ello porque es una verdad “incontrovertible”.

En contexto: “Duele ver a Iván Duque haciendo el oso en Naciones Unidas”: Santos

“Yo no entro en polémicas con expresidentes. Yo soy presidente de la República y hay que hablar con la verdad, y eso no puede generarle urticaria a nadie, porque además los procesos de paz en el mundo tienen esos elementos de fragilidad. Por ejemplo, el jefe del equipo negociador de las Farc, ¿dónde estaba cuando yo asumí el Gobierno? Estaba volado de la justicia y hoy lidera un grupo terrorista protegido en Venezuela, esos son elementos de fragilidad”, manifestó el primer mandatario con vehemencia, al intervenir este miércoles en el acto de apertura de la Feria ArtBo, en Bogotá.

Como se conoce, en su reciente intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la semana pasada, Duque aseguró que la paz firmada por Santos había sido una “paz frágil”. Postura que cuestionó duramente el hoy exmandatario y que reiteró en entrevista con Caracol Radio, en la que dijo: “Me causa tristeza y me duele ver a Iván Duque, con quien no estoy de acuerdo en muchas cosas y por quien no voté, pero que es mi presidente y el de todos los colombianos, haciendo el oso en las Naciones Unidas. Porque eso fue lo que hizo, al decir ante la entidad que más conoce el Acuerdo de Paz, la que más lo ha elogiado, la que más lo ha verificado, que es un acuerdo frágil y que su gobierno ha hecho más por implementarlo, que el nuestro”.

De hecho, Santos admitió que algunos aspectos del Acuerdo pudieron quedar mejor, como por ejemplo, el procedimiento legal de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz): “Quedó muy engorroso y eso ha dado pie a críticas de que se ha demorado mucho en actuar”. Sin embargo, defendió que la mayor parte del Acuerdo quedó muy completo, echándole parte del agua sucia de las fallas al actual gobierno. “Los problemas no son del Acuerdo, sino de la implementación y de que no ha habido un manejo eficaz (…) Fue una falla no haber acelerado las negociaciones, para haber tenido tiempo de implementarlo con más entusiasmo”.

Lea también: “Hemos hecho más que lo que hizo el anterior gobierno para implementar la paz”

En la riposta, el presidente Iván Duque aseguró que en realidad había muchas políticas que no tenían recursos y que no tenían estructura administrativa, y por eso cuando empezó su administración, le pidió a las Naciones Unidas que su misión de observación estuviera en todo su mandato. Y nuevamente lanzó duras pullas a Santos: “La paz no tiene dueño, ni es el patrimonio político de una persona. La paz es un propósito nacional y alcanzarla necesita legalidad y que entendamos que hay fragilidades y que hay que superarlas. Mi responsabilidad es seguirle mostrando a Colombia y al mundo lo que ha sido una evolución, y si hay personas que se incomodan, sencillamente porque se habla con la verdad, pues que se incomoden; pero la verdad es incontrovertible”, concluyó, haciendo referencia, además, al informe de la Defensoría del Pueblo que indica que se ha hecho más por la implementación de la paz en los últimos 36 meses que en los primeros 20 meses tras la firma del Acuerdo.