La versión de Alfonso Prada sobre la radicación de la ponencia de reforma a la salud

Sin duda, el debate más importante durante las siguientes semanas seguirá siendo la reforma a la salud. El viernes pasado, antes de Semana Santa, el Ministerio de Salud, liderado por Carolina Corcho, radicó en el Congreso la ponencia del proyecto para empezar el debate, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

La radicación dejo dos preguntas: cuáles fueron las razones para radicar la ponencia antes de Semana Santa y, por qué los ponentes del Partido Conservador y Partido de la U firmaron la ponencia, cuando su partidos dijeron que no apoyarían el proyecto.

Al respecto, el ministro del Interior Alfonso Prada dijo que él también se sorprendió un poco con la radicación de la ponencia, “porque en el trámite legislativo da lo mismo radicar un viernes antes de Semana Santa que el lunes siguiente, porque ahí no hay términos y no hay que cumplir un tiempo previo a la convocatoria del debate”, contó en una entrevista a Blu Radio.

Si bien señaló que la radicación del proyecto con anterioridad no indica nada, sí explica que “lo que procede es convocar el debate en comisión séptima e ir como Gobierno a defender los acuerdos que hizo el presidente con los ponentes y los partidos”

La dirección nacional del Partido Conservador y la U desautorizaron a los miembros de sus partidos que firmaron la ponencia. Sin embargo, el ponente conservador, Gerardo Yepes, ya dijo que se hará responsable de su firma y sugirió que está de acuerdo con el texto presentado por el Gobierno.

Por su parte, el ministro Prada dijo que cuando “anunció al país que tenemos un 99% de acuerdo, el 1% que faltaba era que el texto del articulado de la ponencia respetara esos acuerdos y ahí fue ‘troya’ porque los presidentes del Partido Conservador y de La U dijeron que no correspondía a la realidad”

Según dice, cada cosa que se ha hecho parece que fuera atípica, pero es normal: “Se ha armado una tormenta en un vaso de agua en un procedimiento que es absolutamente rutinario y normal en todos los proyectos, lo que pasa es que este ha sido especialmente polémico y mediático”.

Prada dice que también es normal que un ponente firme sin pedir autorización. “Que un ponente le pida permiso a un presidente de un partido no ha pasado creo que nunca, eso no es usual y ahora parece muy extraño que un ponente firme una ponencia con su criterio”

“Tenemos sesiones hasta el 20 de junio, no hay que ir tan de afán”. Ahora, “si aún nos faltan algunos debates en las leyes ordinarias, tenemos la posibilidad de continuar en extras un mes durante julio para empatar con las ordinarias siguientes. Nosotros no tenemos problema en convocar a extras para continuar con eso, de pronto no es necesario”, dijo el ministro.

Por último, se refirió al presunto encuentro entre la ministra Corcho con el representante Germán Rozo, cosa que se concluyó luego de que se publicara un video en el que estaría saliendo de la reunión: “Carolina es una mujer profesional y seria, estaba en una audiencia pública con los congresistas haciendo la tarea que le corresponde que es ir a las regiones a explicar el proyecto, yo sí vi el video en las redes y yo no veo nada, veo a Carolina saliendo de una reunión subiéndose a un carro, de ahí para que interpreten que estaba haciendo política me parece medio esquizofrénico”, concluyó para la emisora radial.