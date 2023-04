Los acuerdos se alcanzan en la mesa: ELN a Gobierno

Los jefes de los equipos negociadores del ELN y del Gobierno, Pablo Beltrán y Otty Patiño. / AFP Foto: AFP - FEDERICO PARRA

En un comunicado que circuló este miércoles, el Comando Central del ELN contestó varias de las preguntas que el presidente Gustavo Petro le había lanzado el pasado viernes 31 de marzo, a través del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, y del jefe de su equipo negociador, Otty Patiño, tras la reunión de emergencia que se realizó con presencia de todos los negociadores y representantes de los países garantes y acompañantes en este proceso.

“Para quienes hablan que no hay unidad en todo el ELN y que existen diferencias a nuestro interior y que nos aconsejan realizar consultas, les podemos informar que a finales del 2022 y comienzos del presente año realizamos una reunión de todos los mandos nacionales y regionales y con representantes de la delegación de diálogos. Ahí se analizaron los acuerdos del primer ciclo de diálogos y se tomaron todas las decisiones para la continuidad del proceso. Dichas conclusiones son de carácter totalmente unitario en el ELN y por tanto todos las compartimos o acatamos conscientemente, acá no hay ninguna imposición, sino deliberación y construcción de consensos políticos”.

En contexto: Las preguntas que debe responder el ELN antes del próximo ciclo de negociaciones

Y asegura que: “todos desde el comandante Antonio García y el comandante Pablo Beltrán, como el conjunto del Comando Central y toda la comandancia cumpliremos lo que se le orientó a la delegación de diálogos”.

A renglón seguido el Comando Central, máxima instancia de decisión del ELN afirma que no aceptará imposiciones en la discusión de los temas de la agenda. Y recuerda que a comienzo del año, el Gobierno quiso imponerles “un “cese el fuego multilateral” sin que fuera pactado en la mesa de diálogo, “ahora pretenden realizar imposiciones de la misma manera”.

Recalca el comunicado que el ELN puso en la mesa sus consideraciones sobre operaciones ofensivas que había realizado la fuerza pública en su contra en medio del cese al fuego unilateral que decretaron a final del año pasado, pero que no hicieron “ningún reclamo mediático” y respetaron los conductos, pero que no hubo “un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional”. Y siguen reclamando, como lo han hecho en otras comunicaciones, su derecho a atacar a las fuerzas armadas estatales, mientras no se acuerde lo contrario.

Le puede interesar: Petro exige que ELN diga si está usando el proceso para fortalecerse militarmente

La dirigencia del ELN reclama que se respete la agenda acordada y recuerdan que está previsto que en el siguiente ciclo, que debe desarrollarse en La Habana, Cuba, se discutirán el punto de participación de la sociedad y un cese al fuego bilateral. “Será en la mesa donde los discutiremos, no haremos el juego para que temas de la mesa se condicionen con una presión mediática, hay unos protocolos y normas pactadas que deben respetarse”.

Y mencionan que así el gobierno realice diálogos para escuchar demandas de las comunidades, ese ejercicio no corresponde al punto acordado en la mesa. “El diseño de participación de la sociedad se realizará en la mesa, con participación de la sociedad, no podrán ser diálogos exprés y sin preparación. En nada la delegación ni el ELN nos hemos salido de lo pactado”.

En contexto: Tercer ciclo con ELN debe culminar con cese al fuego y de hostilidades: Petro

El comunicado finaliza con la afirmación de que el ELN tiene interés “de trabajar por una Colombia en paz, con transformaciones, para que sea más democrática, más equitativa y justa. Estamos en función de trabajar por el diseño de la participación de la sociedad y avanzar a un cese el fuego bilateral.