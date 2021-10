“La violencia y la muerte tocaron la puerta de mi corazón”: Gabriel Jaime Vallejo

Ayer, el representante Gabriel Jaime Vallejo y su familia se enteraron de que su hermano Juan Pablo Vallejo, oficial de la Policía, murió en medio de un operativo que se desarrollaba en los Cerros Orientales de Bogotá y en el que se desató una balacera.

De inmediato circularon desde todas las orillas políticas mensajes de condolencias dirigidos a Vallejo y sus familiares. Juan Pablo Vallejo (25 años), se encontraba en desarrollo de sus labores de investigación en torno al crimen perpetrado contra Cristian Romero, un joven que recibió días atrás un disparo mientras acampaba en la zona.

El representante Vallejo expresó en una carta pública el dolor que el hecho dejó en su círculo, como también otra serie de reflexiones respecto a la labor de la Fuerza Pública. “La violencia y la muerte tocaron la puerta de mi corazón y de mi alma. Jamás imaginé que una situación como esta pudiera ocurrirle a un miembro de mi familia”, dijo. En la misiva, indicó el vacío que deja la partida de su hermano no solo para él, sino para la esposa, hija y madre de Juan Pablo, y también para su padre y resto personas cercanas.

El congresista del Centro Democrático relató que la muerte de Juan Pablo es uno de los hechos más dolorosos de su existencia, no solo por el lazo de sangre que los une, sino también por las circunstancias en las que ocurrió.

“Durante las últimas horas no he dejado de pensar en esos miles de hombres y mujeres que se levantan a diario a dar la vida por nosotros, no he dejado de pensar en sus familias, en sus hijos, en sus amigos. He logrado sentir la angustia que ellos sienten cada vez que salen de sus hogares para cumplir con su deber: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad de todos nosotros.”, escribió.

En esa línea agregó que espera que todas las personas de este país comprendan lo que significa ser parte de la Fuerza Pública. “Hoy pido que se detengan y piensen en Juan Pablo, otro joven de 25 años que dio su vida por defenderlos, por protegerlos, por garantizar que tuvieran un país libre y seguro. Hoy le pido a los colombianos que cuando nos crucemos con un soldado y policía de la patria, les sonriamos y les digamos: gracias por lo que hacen por nosotros”, añadió.

Finalmente, expresó que ora por los asesinos de su hermano: “que dios los perdone y los bendiga”.