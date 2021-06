“Lamento haber incurrido en el secuestro”: exguerrillero Pedro Trujillo

“Lamento haber incurrido en esa práctica [de secuestro]. He entendido que las familias son quienes llevaron la peor parte, que no sabían si sus seres queridos durmieron, comieron, si estaba vivos”. Con esa frase, Pedro Trujillo, excombatiente de la antigua guerrilla de las Farc, inició su intervención sobre ante la Comisión de la Verdad y algunas víctimas de uno de los crímenes más dolorosos realizados en el marco del conflicto armado.

Trujillo se incorporó a la extinta insurgencia el 23 de marzo de 1979, en Caquetá y luego de la firma del Acuerdo de Paz se desempeña como consejero político del hoy Partido Comunes, en Santander. Este miércoles, en el primer acto público de la Comisión en el que los exguerrilleros reconocen su responsabilidad en los secuestros cometidos durante la guerra, Trujillo reflexionó sobre su papel en dichas atrocidades y reiteró su deber para que se construya paz de cara a las víctimas.

“No hay palabras para describir la emoción que me invade, son muchas las cosas que no debieron existir y una de ellas y la más dolorosa, el secuestro. Ahora que llegamos a esta profunda reflexión, hemos llegado a la conclusión de que esto fue muy doloroso, esto no debió suceder nunca, un dolor del que no fuimos conscientes, que no quisimos causar pero del que hoy somos responsables”, señaló Trujillo.

En ese sentido, el excombatiente explicó que entendió el dolor que causó gracias al testimonio de las víctimas y familiares de secuestro, en especial a Diana Daza, esposa de Roberto Lacouture, quien estuvo en cautiverio durante tres meses en 1989, y a quién conoció hace dos días en un encuentro por la paz de la Comisión de la Verdad. “Sus palabras ejemplifican el sufrimiento de muchos de quienes tuvieron familiares secuestrados. Ese fue el catalizador de una profunda reflexión personal. Reciban mi sincero deseo de contribuir a la verdad, a la sanación de tanto dolor, ese es mi anhelo y deber. Nuestro compromiso con la paz sigue intacto”, concluyó.

En ese mismo espacio de contribución a la verdad participaron justamente Roberto Lacouture y Diana Daza. Como dijeron otras víctimas y victimarios durante la guerra, ambos reconocieron que contar su dolor sobre el secuestro no era fácil. Sus palabras transcurrieron en medio de pausas e invetibales lágrimas por volver a los hechos que en 1989 les quitaron la paz.

“Soy católico, conservador, uribista, y estoy aquí tratando de que las personas que tanto daño nos hicieron digan la verdad”, expresó Lacouture en este encuentro histórico para el país. Recordó que durante su cautiverio permaneció un tiempo amarrado y que luego de su liberación ocurrieron 15 secuestros más en su familia.