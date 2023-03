Las conclusiones de la reunión entre Petro, el expresidente Santos y ‘Timochenko’

El presidente Petro charló con Juan Manuel Santos por más de dos horas y con Rodrigo Londoño por alrededor de un hora y media. Foto: Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro mantuvo dos reuniones clave este miércoles 22 de marzo, de cara a su política de “paz total” y a los compromisos del Estado colombiano tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 con la extinta guerrilla de las Farc.

En la Casa de Nariño, Petro se reunió por poco más de dos horas con el expresidente Juan Manuel Santos y luego, desde las diez de la mañana, estuvo por alrededor de hora y media con Rodrigo Londoño, antiguo comandante de las Farc y ahora presidente del partido Comunes.

Petro-Santos

La cita entre Petro y Santos fue de carácter privado y el tema central de la charla fue la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y sus dificultades. Petro se habría comprometido con el expresidente Santos a dar cumplimiento al Acuerdo, igual que le sugirió y explicó de qué se tratarían los ajustes a los que se refirió el pasado 17 de marzo en un encuentro de empresas afiliadas a Proantioquia.

El presidente Petro le explicó a Santos que no quiere modificar el Acuerdo de Paz en sus bases sino que quisiera agregar puntos con el objetivo de destinar recursos y programas para poblaciones vulnerables y afectadas por la violencia.

En la charla con Proantioquia, el presidente había dicho que el Acuerdo con las Farc no introdujo el tema de industrialización: “No se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento, sin industrialización. Entonces sí había que hablar del modelo económico. Era un error no hacerlo. Y ahora que se despierta de nuevo la discusión por el tema del Acuerdo Nacional, a mí me parece que tenemos que discutirlo”, dijo.

Igualmente Petro y Santos hablaron sobre la propuesta de “paz total” del presidente Petro y las acciones que está adelantando el gobierno de cara al cumpliemitno del punto rural del Acuerdo, como la compra de cerca de 3 millones de hectáreas a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Petro-‘Timochenko’

“Salimos satisfechos de la reunión que acabamos de sostener con el presidente. Notamos su receptividad frente a las prioridades y preocupaciones que expusimos con franqueza sobre a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz”, señaló Rodrigo Londoño al término de la reunión.

La charla con Londoño tuvo que ver con la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes han cuestionado las garantías brindadas por el Gobierno, luego de que las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor, que son lideradas por ‘Iván Mordisco’, amenazaron a miembros del ETCR de Mesetas, Meta, y exigieron que estos salieran de la zona.

“Sobre el tema de seguridad, hicimos una exposición detallada sobre las inquietudes que tenemos respecto a lo que está pasando en Mesetas, que no es un desplazamiento por voluntad de los compañeros firmantes que están asentados allí; es la situación de violencia la que los obliga a salir”, dijo ‘Timochenko’, quien había cuestionado una declaración del comisionado de paz, Danilo Rueda, quien dijo que los firmantes tenían plenas garantías.