“Las consultas de marzo atentan contra la democracia”: John Milton Rodríguez

El partido Colombia Justa Libres ha tenido un rápido ascenso en el ámbito electoral. Pasar de movimiento a partido no le tomó más que meses, y ahora tiene cuatro congresistas y poco menos de 19 gobernantes locales. Es una fuerza que ya tiene peso regional. Por eso, el senador John Milton Rodríguez, uno de sus principales líderes, antes pastor cristiano y sin mucha trayectoria política, decidió dar el salto y aspirar para ser el sucesor de Iván Duque.

En diálogo con El Espectador, Rodríguez habla de su aspiración, de los temores frente a su condición religiosa y el ordenamiento colombiano, y otros temas relacionados con las dudas que hay sobre su candidatura.

Su figuración en las encuestas es poca, ¿cuál es el plan de aquí a mayo para levantar?

Lo que estamos haciendo es que los medios de comunicación nos brinden la oportunidad de dar a conocer nuestras ideas. Si tenemos el mismo trato, de manera equitativa, que tienen los demás candidatos, que siempre han hecho política, el pueblo colombiano nos va a conocer y va a conocer nuestras propuestas. Tenemos un trabajo en todas las regiones, este año estuvimos en 18 departamentos y también ha sido un trabajo de redes sociales muy fuerte para socializar nuestras ideas. Estar en la calle es lo mejor, es lo que me ha permitido que empiecen a reconocernos.

Estamos dando también a conocer mi historia. Los logros que he tenido en el Congreso y en mi labor pastoral. Yo vengo de un barrio de invasión de Cali. Me casé a los 19 años. Me tocó arrancar lavando carros, empacando mercados para hacer mi carrera de Ingeniería Industrial. Luego hice una maestría en la Universidad de los Andes y un doctorado de Psicología. He superado muchas dificultades. Estoy acostumbrado que me digan que algo es imposible, pero he aprendido que con la bendición de Dios y con trabajo uno logra salir adelante.

Quiero contarles a los colombianos que se puede hacer. Nadie creería que alguien que comenzó lavando carros puede ser candidato presidencial. Puedo decirle a Colombia que nunca tuve que recurrir a un arma o un grupo al margen de la ley como justificación de que me faltaba algo y hay iniquidad. No es cierto, no tienen que acudir a la violencia o el delito. Aquí hay que hacer las cosas con amor y dejar el odio como opción.

Aún no deciden si van o no en alguna coalición, ¿no es desventaja frente a quienes van a consulta en marzo?

La democracia colombiana tiene un desbalance muy grande con esto de las coaliciones y consultas de marzo, que son el mayor atentado contra la democracia. Todas las expresiones políticas deberían llegar en igualdad de condiciones para la primera vuelta y no armar esos sancochos de las coaliciones. Ni siquiera piensan similar, sino que se acomodan para ganar votos. Como presidente de Colombia radicaría un proyecto para acabar con esas consultas y que todos lleguen en igualdad de condiciones.

¿Esto quiere decir que ya decidió que no irá a ninguna consulta en marzo e irá solo a primera vuelta?

Sí señor, esta es una candidatura a primera vuelta. Me han preguntado si estoy dispuesto a hacer coalición o equipo con otros y he dicho que sí, pero tendrían que compartir los mismos principios nuestros para poderlo considerar. No pueden tener antecedentes de corrupción o compra y venta de votos. Deben tener un compromiso con la seguridad y el desarrollo de Colombia.

Además, deben saber que lo que dicen en campaña deben hacerlo. No estamos dispuestos a poner en riesgo nuestro testimonio de más de treinta años. Hemos sido serios y no podemos exponer lo de nosotros solo por las matemáticas. Más que cuentas electorales, queremos convicciones y que sepan por quién realmente están votando. Quiero que dejen la idea de elegir al menos malo porque soy serio, auténtico y de una línea muy clara. Queremos romper con la polarización para que nos unan las causas. Que Colombia sea esa causa y debe ser el factor de análisis de esas coaliciones.

¿Le cierra la puerta a la antigua coalición de la experiencia?

Casi que con todos hemos tenido diálogos, pero creo que nosotros estamos en una línea en la que queremos ser autónomos, independientes y claramente identificados con el pueblo colombiano. Yo creo que en una coalición donde hay siete precandidatos la gente se confunde y no sabe qué representa cada quién. Tengo un mandato de representar lo que somos en el desarrollo y la justicia, la cero corrupción y el cero ausentismo en el Congreso.

Usted está ubicado en la derecha, ¿cómo ganarles a personas con más trayectoria y capital electoral, como Federico Gutiérrez y Óscar Iván Zuluaga, entre otros?

Yo no estoy para ganarle a nadie, sino para ganarme el corazón de los colombianos. Es evidente que la gente está cansada con esa clase política y uno ve en las encuestas que el 48 % tienen identidad con alguna de las candidaturas que siempre preguntan los medios y encuestadoras, pero el 52 % no. Estamos trabajando por esa mayoría y también para que ese 48 % entienda que hay una opción de renovación en la política e ideas frescas.

¿Cree que la presencia en el Pacto Histórico de un cristiano como Alfredo Saade le quite votos?

No, porque él no representa la cristiandad en Colombia. Él se representa a sí mismo y usa la cristiandad para presentarse como cristiano, pero eso nunca lo hago. Nunca me verán decir que acudo a la iglesia o cualquier cosa. No me van a ver en eso. Yo le hablo es a Colombia. Uno no puede instrumentalizar ningún credo, me da pena decir que yo represento no sé cuántas iglesias cuando ellos son libres. Uno no puede decir que asume la vocería de la iglesia cuando las personas son libres de tomar las decisiones.

¿Eso quiere decir que le molesta el papel que juega Saade en el Pacto Histórico?

No, es que ni siquiera sé qué papel juega para molestarme. Yo estoy concentrado en lo que estoy haciendo. Con mi equipo programático, estamos recorriendo el país para escuchar a la gente que está en las calles. Estamos llamados a voltear la agenda de criticar al otro. No podemos ponernos a mirar los puntos débiles de los otros para atacarlos.

¿Qué opina de que haya dos precandidatos abiertamente cristianos?

El fenómeno que está ocurriendo en todo el mundo es que los que nunca estuvimos en la política ahora estamos participando, porque a la clase política le quedaron grandes los problemas. Estoy yo, que soy un educador, líder social y pastor metido en esos temas. También están líderes como Francia Márquez o académicos entrando a la política, porque definitivamente a los políticos tradicionales se les salió el problema de las manos. Hay demasiada demagogia y promesas incumplidas. A nosotros nos decían que no se podía participar porque nos corrompíamos y rompimos con ese miedo. Llevamos tres años en el Congreso y nadie puede decir que hago parte del clientelismo o la corrupción del país.

Apenas lleva cuatro años en política y llega por una lista cerrada. ¿Por qué da ese salto de una a buscar la Presidencia sin acumular más capital político?

Yo no estoy en busca de capital político. Yo no ando detrás de hacer una carrera política. Yo ando detrás de servir el pueblo colombiano donde pueda ser útil. Los líderes de nuestro partido me dijeron que me postulara, que no teníamos muchas opciones y Colombia necesitaba escuchar la voz que hemos llevado en el Congreso. Pedí que me dejaran pensarlo hasta que tomamos la decisión de hacerlo. Presentamos nuestro nombre en la convención del partido y el 75 % de los convencionistas me escogieron para ser candidato único. Nosotros no hacemos parte del esquema politiquero y queremos que la gente se sienta representada.

Ya que habla de esa convención, su resultado está demandado y hay quienes hablan de irregularidades en su nominación como candidato, ¿qué pasó?

Es lo que pasa en la política. En nuestro partido, algunos no vieron satisfechas sus aspiraciones personales y particulares, y se fueron lanza en ristre contra la institucionalidad: la veeduría, la secretaría general, los convencionistas y el nuevo consejo directivo nacional. Yo estoy muy tranquilo, hemos cumplido los estatutos y la convención se hizo en el marco de la ley. Yo creo que Colombia Justa-Libres tiene todos los elementos para hacer respetar la institucionalidad y que ambiciones particulares no destruyan lo que tanto esfuerzo nos ha costado.

¿No se cometieron irregularidades en su elección frente a la convocatoria y al modo de su escogencia?

Los estatutos dicen que se toman decisiones con el 75 % de los convencionistas; no se habla de consenso sino de votación.

¿Puede llegar a ser presidente cuando incluso un sector de su partido se le opone y demanda su designación ante el CNE?

Nosotros le estamos hablando a Colombia y solo un sector inconforme, molesto y con visiones egoístas no va a generar un gran problema. Les he dicho que se junten y hagamos un trabajo El problema de Colombia no está dentro del partido, sino afuera: hambre, falta de oportunidades, falta de escolarización de nuestros niños, la violencia e inseguridad.

¿Qué dice sobre los señalamientos de que los números del partido no cuadran, que incluso llevaron al antiguo veedor a pedir una auditoría externa?

La revisoría fiscal y los entes de control han dado sus informes, dando garantía de que los manejos contables han sido ajustados a la ley.

Algunos sectores evangélicos califican a la congregación que ampara al MIRA como secta. ¿No le da miedo que la alianza con ellos le quite votos a usted?

El partido MIRA ha demostrado mucha seriedad en su ejercicio en la democracia colombiana. Es de los partidos más ordenados del país y al que atentaron contra sus derechos democráticos en 2014. De manera abusiva, no les reconocieron sus votos y en un alto grado de grandeza decidieron no demandar al Estado. Hacer una alianza entre nosotros dos le da grandeza a la democracia colombiana. Esta coalición es histórica, digna y honorable. Las diferencias en criterio religioso no pueden demeritar los méritos de ambos partidos.

Usted impulsó el ‘No’ en el plebscito por la paz de 2016. ¿Cuál sería la garantía de los exguerrilleros en un eventual gobierno suyo?

Hay que voltear la página de los odios. Le hicieron un gran daño a la sociedad cuando el presidente Juan Manuel Santos le incumplió a la sociedad colombiana al anunciar un referendo en el que establecían si estaban a favor o en contra con los siete puntos del Acuerdo. Eso lo quitaron y solo pusieron un ‘Sí’ y un ‘No’. Fue más feo cuando él y su gabinete comenzaron a decir que el que votaba en contra era enemigo de la paz. Hasta hoy en día tenemos familias divididas por eso.

Como presidente, voy a pedir justicia para la víctimas del conflicto y que sean reivindicadas. Que los 13.000 desmovilizados tengan las garantías de seguridad y emprendimiento. Que los PDET sean cumplidos. Les daré garantías a las víctimas y desmovilizados. Y tendré mano muy fuerte frente a los que quieren burlarse del Acuerdo y siguen delinquiendo. La JEP, la Fiscalía, Justicia y Paz tendrán un presidente que les exigirá justicia. Yo no voy a ponerme a decir que una u otra es mala, solo quiero justicia para las víctimas. Si es necesario crear otros instrumentos para ese fin, con decisión lo haré.

Una de las reservas frente a un cristiano como presidente es que pondría la Biblia por encima de la Constitución...

Si una persona, sin importar su religión, se somete al escrutinio público, es porque va a respetar la Constitución. Si no lo hace, pues no debería meterse. Ese es mi caso. Soy consciente de que hay una Constitución y una ley, y que debo cumplirla. Cuando uno acepta como presidente, hay un juramento ante la Biblia de respetar la Constitución y la ley. Además, lo más cristiano que hay, si lo ponemos en términos de Romanos, capítulo 13, es someterse a toda autoridad establecida. Lo más cristiano es respetar la Constitución y la ley y darles la garantía a todos los colombianos. Uno no viene a presidir una iglesia, sino un país.

¿Y cómo haría para los derechos al matrimonio igualitario y el aborto?

Toda posición en contra o a favor tiene que pasar por el Congreso y debe someterse a la democracia: el orden jurídico e institucional que tiene la ley. Lo que sí me preocupa es la dictadura de las cortes. Ellas no están respetando eso. No someten los temas al Congreso , sino que le dan órdenes. Es una falta de respeto a la institucionalidad y a la división de poderes. Como presidente, impulsaría una exigencia a las altas cortes de respetar la división de poderes. Si es necesario un referendo, pues lo hacemos, pero esto no puede seguir pasando de que se lleven por delante el Poder Ejecutivo y Legislativo. Así no son las cosas.

Pero el pronunciamiento de la Corte Constitucional es por un Congreso que se abstiene de abordar esos temas...

Las cortes están presionadas por ideologías y lobbys globalistas muy fuertes que no respetan la expresión de un Congreso. Es que cuando un Congreso le dice a un proyecto que no o sí, está legislando. Uno legisla en positivo o negativo. No se puede decir que porque no se cede al deseo de una Corte, pues que el Congreso no legisla. Claro que legislamos. Lo que pasa es que no están de acuerdo con la Corte, es distinto.

¿Cómo van a hacer para que la mala imagen de Iván Duque no les afecte cuando son partido de Gobierno?

Nos está costando a todos. Más que a nosotros, a todos los colombianos. Más allá de la imagen, el presidente tuvo sus errores. Nos vimos muy afectados con esa reforma tributaria que intentaron meter a pesar de que la habíamos rechazado. No puede ser que la clase media y los pensionados tuvieran tanta carga. Eran cosas que no se debían hacer. También está la incoherencia con la eutanasia. Se compromete a privilegiar los cuidados paliativos y luego busca reglamentarla. También la vacunación.

Nosotros dijimos en el Congreso que esta debía ser voluntaria y gratuita, y ahora están colocando el tema del carnet para todo y eso restringe derechos de la gente. Esos son cosas que no se deben hacer. Hay cosas que también son buenas, como mercadear a Colombia en el mundo, también el tema de la mano fuerte en seguridad y la reducción del gasto público. Pero, si me lo preguntan, hace dos años pedí que nos declaráramos en independencia, pero en ese momento dijeron que no.