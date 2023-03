Las reacciones que dejó la salida de Laura Gil de la Cancillería

La Cancillería no explicó el motivo por el cual Gil deja su cargo. Foto: El Espectador - José Vargas

Luego de todo el ruido sobre la salida de Laura Gil como viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, ayer 14 de marzo esos rumores se hicieron realidad y a través de un comunicado de prensa la entidad informó que Gil será reemplazada por Elizabeth Taylor Jay.

El perfil de la nueva viceministra no se aleja tanto del de su predecesora, en tanto también “se trata de una especialista en estudios feministas”, en concordancia con los derechos de mujeres, jóvenes, niñas y personas LGBTIQ+, dice la Cancillería. Ahora, suma que es una mujer raizal, en coherencia con la política de justicia racial de Gustavo Petro.

No obstante, pese a eso, la salida de Gil no ha dejado de causar inconformismo, no solo desde sectores feministas -pues la viceministra saliente había planteado el desarrollo de una política exterior con enfoque de género- sino también sectores del Pacto Histórico, el partido de gobierno.

El representante por el Pacto Histórico, Alejandro Ocampo, señaló que la relación entre Gil y el Canciller Álvaro Leyva, no era la mejor. Pese a eso, lo que más le preocupa fue su salida en medio del 66º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (ONU), en donde Gil estaba liderando y ya había ofrecido un fuerte discurso sobre el nuevo enfoque de la política de drogas que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Por eso, Ocampo calificó de “inapropiado” y “un oso diplomático” que la entidad hubiese decidido cambiar a la viceministra de asuntos multilaterales “en pleno encuentro diplomático (...) sobre el futuro de las drogas en el mundo y las resoluciones que nos rigen a todos los países”.

“El anuncio del Gobierno deslegitima al jefe de la delegación, le resta posibilidad de acuerdo con los demás países del mundo en momento de negociaciones. (...) Esas decisiones (despedirla) se toman luego que el jefe de la delegación rinda el informe al país y al presidente, esto es totalmente inapropiado. Así no se hace la diplomacia”, fue el llamado de atención de Ocampo.

Por otro lado, el senador Iván Cepeda, también del Pacto Histórico, expresó su solidaridad con Laura Gil y le dio respaldo “a su excelente labor en la Cancillería. Espero que se reconozca debidamente su aporte a la construcción de la política exterior del actual gobierno”.

Quiero expresar mi total solidaridad con Laura Gil, y mi respaldo a su excelente labor en la Cancillería. Espero que se reconozca debidamente su aporte a la construcción de la política exterior del actual gobierno. — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 14, 2023

La periodista Mabel Lara, quien actualmente hace parte de la mesa de negociación del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), señaló que “el país y las mujeres reconocemos tu dedicación, tu interés en establecer una política exterior seria y una agenda internacional con enfoque de género”.

Ante los rumores que se venían difundiendo sobre su salida, El Espectador conoció que 154 organizaciones sociales habían firmado varias cartas en su apoyo y habían sido enviadas a la Cancillería y al presidente Petro. La percepción generalizada entre los más de cien firmantes era que se quería “silenciar o menguar la participación de Laura Gil”, por razones que no son suficientemente claras.

Lo cierto es que su salida del viceministerio sí ha dejado cierto sin sabor, mucho más luego de que fuentes dijeran a Cambio Colombia que presuntamente Gil se habría enterado de su salida por el comunicado de prensa de la Cancillería, pues no le avisaron con anticipación. “Laura Gil se enteró de su salida de la Cancillería por un comunicado”, aseguró también el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico). Ocampo también dijo que “la decisión la tomaron sin ella”.

Tras su salida, Gil no se ha manifestado y lo único que ha dicho es que la “lealtad es y será siempre con el país”, dijo en su cuenta de Twitter. Por ahora, el representante Ocampo, quien es coautor del proyecto que busca regular el cannabis en Colombia, se encontraba en las sesiones de la Comisión de la ONU en Viena (Austria) y espera que sea resuelto el lío diplomático para que Colombia pueda llegar a acuerdos en esa materia.