Laura Sarabia será embajadora en Reino Unido: ocupará su quinto cargo en el gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro posesionó a Laura Sarabia como canciller el pasado 29 de enero durante una ceremonia oficial en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

Tras su salida del gabinete el pasado mes de julio luego de dejar el ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia fue designada como nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido. La funcionaria llegará en reemplazo de Roy Barreras, quien renunció al cargo para encaminar sus aspiraciones presidenciales.

Desde la oficina de Presidencia fue publicada su hoja de vida para ocupar este cargo que se encuentra vacante desde el 29 de abril. Desde entonces, la embajada con sede en Londres había sido encargada a Irene Vélez, quien en aquel momento ejercía como cónsul en la capital inglesa, y tras su retorno a Colombia, Nancy Benítez Páez, encargada de negocios, ha ejercido funciones interinas en la embajada.

Sarabia ocupará su quinto cargo en la administración Petro, habiendo llegado al círculo cercano del mandatario nacional desde el arranque de la campaña. La funcionaria inicialmente fue delegada a como Jefa del Despacho de Gabinete, cargo que ejerció hasta junio de 2023, cuando salió luego de la polémica por las presuntas interceptaciones contra Marelbys Meza, exniñera de su hijo.

Fue para septiembre del mismo año que Sarabia asumió en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, reemplazando a Cielo Rusinque. Sin embargo, cinco meses después dejaría el DPS para llegar al Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), en el que se volvió la “mano derecha” del presidente Gustavo Petro durante 2024.

Publicada la hoja de vida de Laura Sarabia para ser nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido. pic.twitter.com/q2QauOZyKp — SP (@Sebas12Perez10) September 12, 2025

En medio de estos cambios Sarabia volvió a verse relacionada a un escándalo de talla nacional. Quien fuese asesora del hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, quedó en medio de unos audios revelados por Revista Semana en los que el jefe de la cartera política da indicios de presuntos actos de corrupción e irregularidades para llevar a Petro al poder. Entonces fue cuando el país detalló la importancia de Sarabia y su rol dentro del círculo cercano del mandatario nacional.

Desde el Dapre Sarabia siguió jugando un rol clave dentro del gobierno, articulando elementos clave de la política y los intereses de Petro. La funcionaria dejaría esta esta oficina para asumir la Cancillería en reemplazo de Luis Gilberto Murillo. No obstante en este cargo saldría al cabo de cinco meses, pues la firma de contratos para la logística de los pasaportes valió para que Petro pidiera su renuncia de este Ministerio.

Y aunque al momento de su salida el 9 de julio ya se vislumbraba una designación en la embajada de Reino Unido, fue hasta este 12 de septiembre que la Presidencia cumplió con el requisito final al publicar su hoja de vida.

