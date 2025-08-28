No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
“El tiempo pone todo en su lugar”: Sarabia aplaude prórroga a Thomas Greg para pasaportes

La excanciller Laura Sarabia dijo que el gobierno del presidente Gustavo Petro tomó una “responsable decisión” tras entregarle un contrato por $161.000 millones a Thomas Greg & Sons.

Redacción Política
28 de agosto de 2025 - 03:16 p. m.
AME3895. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/04/2025.- La Canciller de Colombia, Laura Sarabia, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Bogotá (Colombia). La Alianza del Pacífico (AP) incluirá los asuntos de medioambiente y de género en sus proyectos prioritarios, informó Sarabia, cuyo país tiene la presidencia pro tempore de este mecanismo de integración. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
AME3895. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/04/2025.- La Canciller de Colombia, Laura Sarabia, habla durante una rueda de prensa este miércoles, en Bogotá (Colombia). La Alianza del Pacífico (AP) incluirá los asuntos de medioambiente y de género en sus proyectos prioritarios, informó Sarabia, cuyo país tiene la presidencia pro tempore de este mecanismo de integración. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
La excanciller Laura Sarabia se pronunció luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro firmara un nuevo contrato por $161.000 millones con la firma privada Thomas Greg & Sons para que continúe elaborando los pasaportes de los colombianos hasta el próximo año.

Lea: “No hay intención de una intervención”: Colombia descartó golpe de EE. UU. a Venezuela.

Sarabia salió del Ministerio de Relaciones Exteriores en medio de la polémica por el esquema de pasaportes, pues aunque el presidente Petro fue claro en ordenar “sacar” a Thomas Greg, los tiempos se ajustaron y se hizo imposible adoptar una nueva estrategia.

Para muchos miembros de la Casa de Nariño, Sarabia no se movió con celeridad para cumplir la directriz presidencial, aunque ella sostuvo que la pasada gestión, la de Luis Gilberto Murillo, habría dejado inconsistencias por corregir que atrasaron los cambios solicitados.

En todo caso, Sarabia aplaudió la determinación del Gobierno Nacional, lanzando una pulla: “Responsable decisión. El tiempo siempre pone todo en su lugar”.

Lea también: Pasaportes: Cancillería firmó nuevo contrato con Thomas Greg por $161.000 millones.

Y es que la excanciller renunció a la cartera luego de que el entonces jefe de despacho, Alfredo Saade, asegurara que Thomas saldría del proceso de pasaportes este mismo año, e incluso les ordenara a funcionarios de la Cancillería posponer citas ya pactadas, caso que está estudiando la Procuraduría, que suspendió a Saade por tres meses por las presuntas irregularidades cometidas.

En todo caso, la urgencia manifiesta firmada era el único camino seguro para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los connacionales, pues el actual contrato culmina este 31 de agosto y la búsqueda de un nuevo esquema se hizo muy tarde.

Thomas Greg seguirá a la cabeza de este proceso por ocho meses más, exactamente hasta el30 de abril de 2026. A partir de mayo, la tarea quedará bajo la responsabilidad del gobierno de Portugal, que además de elaborar los pasaportes, le transferirá tecnología a la Imprenta Nacional de Colombia para que diez años más tarde sea esta entidad la que se encargue en su totalidad.

Por Redacción Política

H. Callejas(4167)Hace 19 minutos
No pueden con contrato de 100.000 millones y si quieren manejar contrato de 100 billones de la salud, el contrato de pasaportes es el 0,1 por ciento el presupuesto de la salud.
H. Callejas(4167)Hace 23 minutos
EE y la censura
PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 23 minutos
la comi$ion de laurita casi embolata, se salvo a ultimo minuto.
H. Callejas(4167)Hace 28 minutos
Con Transmilenio y con las basuras de Bogotá sucedió lo mismo, como el señor Petro es un inepto 100% lo único que logro fue despilfarrar dineros importantes y contrato con los mismos. Ahora pasa exactamente igual, inepttud admnistrativa y termina contratando los mismos y peor sin licitación, que verguenza y que tristeza, cambio si, centro-izquierda si, pero no así. Que desastre de Presidente. Claro el amigo de Netanyau, Duque, fue el mejor gerente de campaña de Petro.
Chisco(29338)Hace 46 minutos
Durante su alcaldía, Petro tildó a las empresas de aseo de mafiosas; les terminó ilegalmente los contratos y cuando la ciudad se inundó de basuras, las volvió a contratar. ¿De qué nos sorprendemos hoy?
