Laura Sarabia renuncia como embajadora en Reino Unido: ya hay fecha para su salida

Laura Sarabia se posesionó como embajadora de Colombia en Reino Unido. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio del proceso de empalme que se adelanta entre el saliente gobierno de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella, la embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, presentó su carta de renuncia protocolaria. Se convierte en la primera funcionaria en dar este paso ante el inminente cambio de mandato.

El documento firmado por la también exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), se remitió desde Londres y estaba dirigido al presidente Gustavo Petro. En este agradeció por “la oportunidad de haber servido a Colombia en esta misión diplomática”.

No se pierda: Polémica por llamado a “desobediencia civil” de Cepeda: “Hay que respetar la democracia”

En su carta dijo que esta renuncia tendrá efecto a partir del próximo 7 de agosto, “conforme al cambio de Gobierno”. Ahora bien, ese procedimiento debe ser surtido por todos los integrantes del cuerpo diplomático, por lo que en las próximas semanas seguirán llegando las cartas de renuncias protocolarias a la oficina presidencial.

Eso sí, la misma se presenta en medio de nuevas tensiones con el presidente Gustavo Petro y varios señalamientos por supuestos nombramientos de funcionarios el en gobierno

Y es que en las últimas semanas por lo menos dos hechos han provocado que los reflectores retornen a la aún embajadora en Reino Unido. El primero se refiere a las denuncias por supuestas presiones del Ejecutivo para frenar operaciones contra grupos como el Clan del Golfo y en el que el general (r) Henry Sanabria aseguró que Sarabia le llamaba para detener ese tipo de operaciones sustentada en los “procesos de paz” que adelantaba el gobierno Petro.

La funcionaria respondió con acciones jurídicas, pues dijo que no permitirá “que pretendan limpiar unas versiones ensuciando mi nombre”. Esa versión, además, tuvo un respaldo del presidente Gustavo Petro quien aseguró que “ningún funcionario puede frenar un ataque que no sea el mismo mando de la Fuerza Pública o el presidente de la República que es su mando supremo”. En su trino el jefe de estado dijo nunca haber dado esa orden de detener operaciones.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.