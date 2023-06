“Laura Sarabia se defenderá de ataques humillantes de Benedetti”: abogado defensor

Jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro Foto: Presidencia

Laura Sarabia acaba de pronunciarse públicamente por primera vez sobre los audios filtrados en los que Armando Benedetti la ataca a ella y al Gobierno Petro. Lo hizo a través de un comunicado firmado por su abogado defensor, Jorge Mario Gómez, en el que reafirma su intención de responder ante la justicia y los entes de control por el episodio que la tiene fuera del Gobierno.

Directamente sobre los audios publicados por la revista Semana, el defensor de Sarabia sostuvo que desde que ella renunció había advertido de “acciones malintencionadas reveladas por una persona que buscaba hacerle daño a un Gobierno que se comprometió con el cambio”.

Contexto: Audios de Benedetti amenazan al gobierno Petro; él dice que están manipulados

El jurista aseguró que la exjefa de gabinete “acudirá a todos y cada uno de los llamados de la justicia y de los entes de control para dar claridad y explicación sobre los hechos de su competencia y conocimiento”. A renglón seguido, se refirió directamente al exembajador de Colombia en Venezuela: “(Sarabia) se defenderá de los ataques indignantes y humillantes a los cuales fue sometida en su condición como mujer desde tiempo atrás por Armando Benedetti”.

Según el comunicado, la actuación de Sarabia se enmarcó en la legalidad y nunca “cedió a los chantajes y amenazas que buscaban intereses personales”.

El pronunciamiento se emite un día después de que se conociera una serie de audios en los que Benedetti habla presuntamente con Sarabia y le lanza amenazas en reiteradas ocasiones, así como al presidente Gustavo Petro. El origen de la cólera del exembajador, según se entiende en las grabaciones, es el tratamiento que habría recibido tanto de la jefa de gabinete como del presidente en una visita a la Casa de Nariño, sumado a la tensión que ya venía creciendo en las últimas semanas:

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, fueron algunas de las palabras de Benedetti en los audios.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo 100 reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fueran a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, se escucha. “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”, agregó