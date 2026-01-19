Ya hay nueva directora (e) del Dapre tras salida de Angie Rodríguez: ¿de quién se trata?

Letty Leal (der) será la directora del Dapre en encargo tras la salida de Angie Rodríguez. Foto: Dapre

Luego del remezón en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro en el que Angie Rodríguez dejó la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el jefe de Estado ya tendría lista la nueva funcionaria que tomará la oficina contigua al despacho presidencial.

Se trata de Letty Rosmira Leal Maldonado, quien hasta la fecha venía desempeñándose como subdirectora general de esta oficina y que, tras la salida de Rodríguez, que tomará la gerencia del Fondo de Adaptación, asumirá en encargo uno de los cargos con más cercanía con al mandatario nacional.

Leal ha navegado por diferentes cargos durante el gobierno Petro, desde el Ministerio de Trabajo, el Fondo Nacional del Ahorro e incluso el Ministerio del Interior. Su llegada reconfigura el orden del gabinete presidencial y dejará a José Raúl Moreno como mano derecha del presidente Petro y, de paso, con el encargo del ministerio de la Igualdad.

Aunque está pendiente la publicación que decreta su nombramiento, su nombre ya figura como directora del Dapre dentro de la página de Función Pública tras cargar su declaración de renta. Con ello, las voces que le hablan al oído al jefe de Estado estaría nuevamente completas para el cierre de su mandato.

NOTICIA EN DESARROLLO***

