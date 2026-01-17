“Por qué votar por...”: este es el espacio para sus propuestas si aspira llegar al Congreso

En "Por qué votar por..." podrá dar a conocer sus propuestas para las elecciones al Congreso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A menos de dos meses de las elecciones al Congreso, El Espectador abrió un espacio para que todos los candidatos al Legislativo den a conocer sus propuestas para llegar al Legislativo. De acuerdo con las autoridades electorales, son más de 3.000 personas las que están en campaña para los comicios del 8 de marzo y todos se están moviendo para conseguir las mayorías en el Capitolio.

Se trata de “Por qué votar por...”, donde tanto candidatos al Senado como a la Cámara de Representantes pueden darle a conocer a la ciudadanía las razones por las cuales deben apoyarlos en las urnas. Si quiere saber más sobre el formato, aquí le contamos cómo puede hacer parte.

Lo primero que tiene que hacer es ingresa al formulario, disponible dando click aquí. Allí tendrá que responder 28 preguntas cortas, relacionadas con el partido o movimiento de ciudadanos por el cual aspira al Congreso, así como sus posiciones frente a una asamblea constituyente, la relección presidencial y la paz total.

Además de eso, tendrá que enviar dos piezas adicionales: una foto suya para que el electorado pueda saber quién es y un video en el que responda cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia. Después de cumplir con esos pasos, sus propuestas se podrán dar a conocer a la audiencia de El Espectador.

¿Cómo va la contienda para las elecciones legislativas?

De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), son 3.137 los aspirantes al Congreso para las elecciones del 8 de marzo. Eso incluye tanto a los candidatos al Senado como a los de Cámara de Representantes, entre los que se incluyen los de las curules indígenas, afrodescendientes, de los colombianos en el exterior y de las Circunscripciones Especiales para la Paz (Citrep).

Al Senado, por ejemplo, son 16 las listas que se disputarán en las urnas. En el tarjetón que presentó la Registraduría aparecen, en el mismo orden: el Partido de la U, la coalición Fuerza Ciudadana, el Centro Democrático, el Pacto Histórico, el Partido Conservador, el Partido Oxígeno, Patriotas, Con Toda por Colombia, la coalición Cambio Radical y ALMA, la coalición Alianza por Colombia (Alianza Verde, En Marcha, Colombia Renaciente y ASI), Creemos, Salvación Nacional, Colombia Segura y Próspera, la coalición Ahora Colombia (MIRA, Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso), la coalición Frente Amplio Unitario y el Partido Liberal.

En esa misma fecha se harán las consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales. Por el momento, son dos: la Gran Consulta, que reúne a la derecha y la centroderecha, y el Pacto Amplio, en la que participarán figuras que vienen del progresismo del presidente Gustavo Petro.

