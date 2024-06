Pizarro aseguró que el Gobierno escuchó los reclamos del movimiento por la educación

Presidente Gustavo Petro y senadora María José Pizarro. Foto: EFE - Carlos Ortega

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro se pronunció luego de que la reforma a la educación no quedara agendada en el orden del día de este 20 de junio, último día que tenía el proyecto para aprobarse en el Congreso. La legisladora indicó que espera que en la próxima legislatura se pueda llegar a consensos entre las fuerzas políticas y el movimiento por la educación en el país.

Lea: Se hunde reforma a la educación: no será agendada en último día de Congreso.

“El proyecto está básicamente hundido, no hay tiempo para la discusión, no hay tiempo para el debate y por supuesto hay una responsabilidad de escuchar al movimiento por la educación. Es una lástima realmente que no hayamos podido sacar esto adelante”, indicó la senadora.

Según Pizarro, el proyecto gubernamental se hundió porque la oposición, que en estos días que estuvo liderando el orden del día, en cumplimiento al Estatuto de la Oposición, no quiso agendarlo en el orden del día. De igual forma, sostuvo que era indispensable escuchar los reclamos de Fecode, que ha estado en movilizaciones para manifestar su rechazo a la reforma luego de los ajustes que sufrió en medio de negociaciones con la oposición.

Se hunde el proyecto de educación frente a la negativa de la oposición a debatir y escuchar las exigencias del movimiento social. No seremos el Gobierno y la bancada que no escuche las voces en las calles.



En Colombia urge que la educación sea declarada derecho fundamental. pic.twitter.com/UDx4wi9zhJ — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) June 20, 2024

“Tres días de la oposición en los que no fue incluido este proyecto de ley ni otros trascendentales en este país, pues por supuesto le da una estocada casi que de muerte a este proyecto de ley. Además, lo que se esperaba es que nosotros como bancada de gobierno pasáramos por encima de los reclamos que están en las calles, que no escucháramos al movimiento por la educación y que básicamente hiciéramos un acuerdo a puerta cerrada entre los partidos desatendiendo esos reclamos”, mencionó.

Lea también: Fecode dice que aún no levanta el paro nacional.

El proyecto llegó en cuidados intensivos al Senado, aseguró la senadora, lo que habría hecho imposible llegar a consensos y aprobarlo en su último debate.

Fue el presidente del Congreso, Iván Name, quien dio a conocer que la reforma no estaba agendada en el orden del día de este 20 de junio por la falta de acuerdos, agregando que hay proyectos represados y que es su deber darle trámite a todas las iniciativas legislativas, sin discriminar si son de origen oficialista, independiente o de la oposición.

Fecode, por su parte, indicó que no abandonará las marchas y su permanencia en la Plaza de Bolívar de la capital hasta que se tenga la total certeza de que la ley estatutaria no está en el orden del día y por ende se hundiría.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.