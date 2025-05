Leyva denuncia “amenazas” y una “persecución judicial” por sus cartas a Petro

El excanciller Álvaro Leyva y el presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia - Juan Diego Cano

En un nuevo comunicado, el excanciller Álvaro Leyva aseguró que ha recibido “amenazas” en su contra y en contra de su familia desde que publicó dos cartas en las que se refirió a hechos que habría presenciado cuando hacía parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Sobre la segunda carta, que envió de manera pública el pasado 5 de mayo, en la que dijo que supuestamente el presidente tendría problemas de “adicción”, Leyva afirmó que “el jefe de Estado reaccionó de manera agresiva contra mí y contra mi familia (...) nos atacó y nos puso de carne de cañón: desde entonces hemos sido amenazados”.

Dijo Leyva que desde esa misiva, “he tenido noticia de que hay personas intrigando para conseguir hacerme daño en lo administrativo y lo penal (...) tratando de que se me endilgue algún comportamiento que sirva para poderme imputar cualquier delito”.

Incluso, aseguró que “un agente de policía judicial contactó a una persona cercana a mí y le pidió información a fin de practicarme un procedimiento de arraigo, diligencia propia de las causas penales”. En ese sentido, acusó directamente a Petro de buscar encausar “contra mí la justicia penal ante el imaginario complot que, en su delirio, estaría yo supuestamente organizando junto con el representante a la Cámara de Estados Unidos Mario Díaz-Balart”.

Leyva insistió en que “algo se está cocinando judicialmente en mi contra” y por tanto anunció que “acudiré a las instancias internacionales a las que tengo acceso (...) para denunciar esta violenta persecución personal y familiar”.

Es de recordar que, después de la carta del 5 de mayo, el presidente Petro reaccionó asegurando que Leyva haría parte de un complot. “Lo echó la Procuraduría, yo qué culpa tengo, pero me la está cobrando a mí”, dijo el mandatario, quien agregó que “está sacando la herida de que no pudo seguir siendo canciller o su hijo”. Y agregó: “No es un chisme, es un complot y no es nacional por completo. No es de colombiano, aunque haya colombianos”.

Además, manteniendo su relato electoral, el presidente Petro dijo que uno de los motivos del excanciller Leyva para acusarlo es supuestamente que quiso proteger –dijo– los contratos de Thomas Greg and Son con los organismos electorales para hacer parte de los comicios que del 2026, en los cuales el mandatario quiere reelegir a la izquierda en el poder. Incluso, aseguró que en la junta directiva de esa firma está el expresidente Juan Manuel Santos.

