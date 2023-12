Licitación de pasaportes: la Cancillería se vuelve a reunir con Thomas Greg & Sons

Pasaportes sin reclamar. Foto: Cortesía Cancillería

Este martes, 19 de diciembre, la Cancillería se volverá a sentar con Thomas Greg & Sons para evaluar la posibilidad de conciliar y así evitar una demanda de 117 mil millones de pesos que reclama la firma por cuenta de la fallida licitación para la elaboración de pasaportes. La cita fue aplazada por la Procuraduría, pues originalmente estaba programada para el pasado 15 de diciembre.

El Ministerio Público le otorgó a la Cancillería un par de días más para que le hiciera ajustes a su propuesta que presentó la cartera, de manera que se entregue un cronograma claro sobre cómo se avanzaría en los puntos acordados. El objetivo es que el Comité de Conciliación del Ministerio de Relaciones Exteriores pueda aceptarla y llegar a un acuerdo.

Thomas Greg & Sons está dispuesta a no avanzar con la demanda en caso de que se anulen las resoluciones que declararon la licitación como desierta y se le otorgue formalmente el contrato. Sin embargo, el ministro Álvaro Leyva fue enfático en que no planea conciliar con la empresa. “Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad”, dijo el canciller en diálogo con Semana.

Sobre las recomendaciones que le dieron, por ejemplo, Martha Lucía Zamora, exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, afirmó: “Ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”.

