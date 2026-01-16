“Pone en riesgo su funcionamiento”: Lidio García sobre reducción de recursos al Senado

Presidente del Senado - Entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente el Senado, Lidio García (Liberal), cuestionó la decisión del gobierno nacional de realizar un recorte en los recursos para el funcionamiento del Senado en la vigencia del 2026. La cabeza del Congreso advirtió riesgos en la seguridad de esta corporación y la calificó como un decisión deliberada por parte del Ejecutivo.

Y es que según una carta remitida por parte de Astrid Salamanca Rahín, directora administrativa del Senado, a la Comisión de Administración, desde el Ministerio de Hacienda tan solo se giraron el 65 % de los recursos solicitados para el presente año, lo que a su vez constituyó en una reducción en sus recursos de funcionamiento.

Le sugerimos: Registraduría avala nuevas candidaturas presidenciales: ¿de quiénes se trata?

Según el comunicado del senador García, “desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía”. El congresista aseguró que “reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional”.

Además insistió en que existe una decisión premeditada desde la Casa de Nariño que está “orientada a debilitar al Congreso y a aumentar la vulnerabilidad y el nivel de riesgo de la institución”. Fue por ello que señaló, implementarán las medidas necesarias “para proteger su funcionamiento, su seguridad y su autonomía constitucional”, especialmente en época electoral.

Desfinanciar a una rama del poder público es afectar directamente su autonomía.

Reducir los recursos del Congreso pone en riesgo su funcionamiento, la seguridad física y digital y la protección de la información institucional.

Denunciamos de manera clara esta decisión, que… — Lidio Garcia Turbay (@Lidiosenado) January 16, 2026

En la advertencia emitida la funcionaria del Senado, se advierte que la solicitud al ministro de Hacienda, Germán Ávila, se situó sobre los COP 656.321 millones, pero apenas fueron aprobados COP 486.548 millones, lo que representa un 35 % menos de lo solicitado.

Al respecto no ha habido pronunciamiento de la cartera dirigida por Ávila, y tampoco por parte de algún miembro del Ejecutivo. Es de señalar, además, que durante el año pasado el Congreso también advirtió de problemas para cubrir los tiquetes de avión de los legisladores en hasta dos oportunidades.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.