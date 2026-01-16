Registraduría avala nuevas candidaturas presidenciales: ¿de quiénes se trata?

Registraduría avaló nuevos candidatos para aspirar a la presidencia por firmas. Foto: Archivo Particular

En medio del proceso de verificación de firmas que adelanta de la Registraduría para candidaturas presidenciales impulsadas por movimientos de firmas, el ente electoral hizo entrega de tres nuevos avales con los que da luz verde a nuevos contenedores para avanzar formalmente con su intención de llegar a la Casa de Nariño.

Se trata de las campañas de Claudia López, Luis Gilberto Murillo y Juan Daniel Oviedo, quienes ya cuentan con ese documento que emite el órgano electoral y con el que se avala que cumplieron el requisito mínimo de más de 630.000 firmas ciudadanas que les pone oficialmente en la carrera por la Presidencia.

La exalcaldesa de Bogotá remitió 1.297.530 rubricas con las que su movimiento, con Claudia Imparables, podrá aparecer en los tarjetones, ya sea de una posible consulta en marzo, o directamente en la primera vuelta que se desarrollará el próximo 31 de mayo. Mientras el proceso avanzaba, López emprendió una gira territorial en la que profundizó en varias de sus propuestas de campaña.

Su futuro, sin embargo, se mantiene con un interrogante. Y es que precisamente su movimiento declaró en diciembre la intención de participar en las consultas del 8 de marzo, algo que a la fecha no se ha consumado, pues López sigue su camino de forma independiente. Aunque ha hablado con algunos sectores, no un sector con el que se pueda medir en las urnas. Pero en el caso de que no se confirme su participación, podría exponerse a una multa por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).

De otro lado, el segundo avalado de la jornada fue el excanciller Luis Gilberto Murillo. En su caso fueron 1.222.454 millones de firmas recogidas para dar impulso a su campaña a las cuales la Registraduría ya les otorgó aval. En su momento el exministro del gobierno Petro dijo a El Espectador que no participaría en una consulta en marzo, pero esa intención podría cambiar de parecer antes de finalizar enero. Su destino estaría en el Pacto Amplio propuesto por el presidente Gustavo Petro y donde ya se alinean la ficha del Pacto Histórico, Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero.

Por último, Juan Daniel Oviedo también obtuvo la luz verde del órgano electoral al que remitió algo más de un millón de rubricas con las impulsa su movimiento Con Toda por Colombia. Es de resaltar, además, que ese movimiento también lleva una lista al Congreso, razón por la que hubo división de firmas en su campaña.

El exdirector del Dane ya cuenta con el último requisito que le faltaba para poder participar de la Gran Consulta por Colombia, en la que se medirá con otros candidatos presidenciales. Ese bloque ya está en su totalidad avalado y ahora podrá, sin impedimentos, elegir a su candidato único presidencial.

Los tres candidatos en mención se suman a Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Santiago Botero y Mauricio Lizcano como los contenedores por la Casa de Nariño que ya tienen todos los requisitos y que sus campañas han sido formalizadas. Lizcano y Botero, al igual que Claudia López, hacen un proceso independiente.

En tanto, la Registraduría tendrá hasta el próximo 21 de enero para pronunciarse sobre los casos de las precampañas de Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo, Sondra Macollins, Daniel Palacio, Leonardo Huerta y Carlos Felipe Córdoba. Sin embargo, el abogado De la Espriella y el excontralor Córdoba también manejan procesos paralelos con partidos políticos: Salvación Nacional para el primero, y el Conservador para el segundo.

Durante el trámite te de la revisión de firmas, en la que el ente electoral debía revisar más de 28 millones de firmas entregados por 22 movimientos significativos de persianas, otros seis procesos se quedaron sin aval. Esos eran los que buscaban impulsar las candidaturas de Ernesto Sánchez, Pedro Pablo Díaz, Pedro Agustino Rosado, Mihaly Flandorffer, Henry Humberto Martínez y Alexander Francisco Henao.

