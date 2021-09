“Represento un movimiento político y social que tiene presencia en diferentes regiones del país, con más de 75 personas y más de 450 mil seguidores en redes sociales”. Con esa frase, Francisco Rojas, el hombre detrás de la máscara en la foto, presentó a Movimiento Naranja 35, una cuenta de humor que aparece en Twitter y en Facebook, antes conocida con el nombre de la Naranja Castrochavista. Según Rojas y la descripción de la cuenta en Facebook, además de ser una página dedicada al humor satírico y político, Movimiento Naranja “se consolida como un movimiento social y alternativo”. Él es uno de los precandidatos que busca aspirar al Senado por la Lista del Cambio, del movimiento Fuerza Ciudadana, fundado por Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena.

“Esto es un experimento social. Nunca se había visto en Colombia que un movimiento digital aspire a las elecciones”, expresó Francisco Rojas este miércoles, mientras su rostro aún permanecía detrás de la máscara, en la rueda de prensa en la que Fuerza Ciudadana presentó a algunos de los 50 precandidatos inscritos para llegar al Congreso. Aunque en ese espacio explicaron que aún están abiertas las inscripciones completar su lista al Senado y ponerse a recoger firmas para lograrlo, desde ya se empieza a sentir que la ola de los likes también será una estrategia en esa orilla política para hacerse al poder en las elecciones de 2022. Una práctica que también están adoptando las otras coaliciones y que, al parecer, marcará la campaña a los comicios: influencers y personas con cuentas en redes sociales de miles de seguidores estarán presentes en las listas para tener una curul en el Capitolio.

“Detrás de esta máscara se encuentra una persona que tiene derechos políticos a elegir y a ser elegido. Una persona joven que tuvo que pasar necesidades en algún momento, dejar de estudiar para llevar alimento a su casa. Voy en una lista abierta que representa a las regiones. Nos hemos preparado desde el 2018 para esto. Hemos hecho proceso de preparación política para estar hoy aquí. vamos a llegar al Senado”, recalcó Francisco Rojas sobre la participación de su cuenta de humor con miras a mutar a un movimiento social.

Además de él, en la denominada Lista del Cambio participa Hollman Morris, quien respondió que de alguna manera sí va a las elecciones desde el Pacto Histórico, pero a través de Fuerza Ciudadana como apéndice de la coalición convocada por el senador Gustavo Petro. “La clase política tradicional sabe que sus horas están contadas”, fue la desgastada frase que utilizó para presentarse y para recordar que Fuerza Ciudadana se encargará de hacer política de otra manera.

“No me lancé por el Pacto Histórico porque no es un movimiento, es un momento del país. El Pacto Histórico tiene dos listas: una abierta, de jóvenes liderazgos que apenas quieren ser senadores, y una cerrada, donde hay una izquierda tradicional y un acuerdo parlamentario. Hoy vengo a ayudar construir esta fuerza progresista”, indicó Morris. También aprovechó el momento para tirarle pulla a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López: “A la gente no se le miente, señora Claudia López, a la gente se le cumple. Gustavo Petro presidente”, agregó.

También participan Rafael Martínez, vocero de la Comisión Ejecutiva de Fuerza Ciudadana y escogido como mejor alcalde 2016-2019, quien hizo hincapié en la idea de que esta lista va a representar a los jóvenes. “Seguimos revisando postulaciones y estamos abiertos a las que nos van llegando. Esta lista propone ese cambio que piden y buscan los jóvenes. vamos a enfrentar la politiquería, los clanes, las mafias políticas”, añadió.

Entre las precandidatas está Edith Dayanara Salas, activista de la comunidad trans, proveniente de la Alianza Verde y quien, dijo, encontró en Fuerza Ciudadana las puertas abiertas para hacer política. Vengo de la Alianza Verde pero debido a mis últimas diferencias con Claudia López, cuando ha atacado a Gustavo Petro, se me ha tapado la boca. Las mujeres transgénero no somos el demonio ni violamos niños. Nos han satanizado porque creen que solo tenemos una cuchilla debajo de la lengua, la calle y la prostitución”, manifestó.