Listas al Senado: la manzana de la discordia en el Pacto Histórico

Desde antes de que se anunciara el Pacto Histórico, las fuerzas políticas que lo componen han sido conscientes de que para llevar a cabo su proyecto de país no basta con hacerse a la Presidencia, también tendrían que ser una fuerza decisiva en el Legislativo. Por eso, algunos de sus miembros, sobre todo el senador Gustavo Bolívar, han hablado del 55-86 (55 senadores y 86 representantes) para tener las mayorías en las dos corporaciones. Sin embargo, este plan se ha venido adecuando más a la realidad electoral y ya se comienzan a escuchar cifras más plausibles para sacar en las urnas en 2022. Ahora, el problema parte de que hay un duro debate interno para definir cómo se llevará a cabo esta tarea: ¿mediante una lista cerrada o abierta?

En los primeros días de consolidada la coalición, se había hablado de que se debía aspirar por una lista cerrada. Este fue un planteamiento que enarboló Gustavo Petro en diciembre pasado, cuando señaló que este era el único mecanismo para garantizar “que la elección de curules fuera paritaria”. Por eso su propuesta es una lista cuyos miembros serían elegidos en unas elecciones primarias en octubre de 2021 “para consultar a la ciudadanía para que tenga el poder de seleccionar y ordenar las candidaturas”. Esta era la propuesta original, pero la entrada del Polo Democrático en enero al Pacto Histórico sembró dudas sobre el mecanismo y puso de nuevo sobre la mesa la posibilidad de que fueran listas abiertas con voto preferente.

El choque de estas dos posiciones se ha venido dando desde enero y solo tuvo un tiempo muerto durante los momentos más álgidos del paro nacional; pero, ahora, con el cese de las movilizaciones masivas, se ha reavivado la controversia en la coalición. Durante los últimos días han sido varias las jornadas de discusión sobre el tema, también los choques en redes sociales y hasta Spaces, en Twitter, para hablar y debatir sobre la forma como definirán su representación en el Congreso en 2022. Las posiciones han estado muy marcadas, mientras que un sector dice que se debe ir con lista cerrada (para votar por el partido y no un candidato en específico), como planteó inicialmente Petro, otros han dicho que se debe permitir el voto preferente (lista abierta).

La primera postura ha sido defendida desde el comienzo por Petro y Bolívar y ahora ha recibido apoyo de los ya no tan recién llegados Roy Barreras y Armando Benedetti. Por el otro bando están el Polo Democrático y se han unido otros partidos como el MAIS. También hay sectores que son indiferentes a la forma como se vaya a elegir a los senadores de dicha coalición, es el ejemplo de la Unión Patriótica, según le comentaron algunos de sus miembros a El Espectador. El problema actual es que las posturas parecen lejanas y hay afán para que se defina el mecanismo de elección. Sobre todo porque si deciden ser una gran lista cerrada, deben entrar a definir los órdenes de la lista y eso toma tiempo, pero el 2022 está a la vuelta de la esquina.

Las razones del líder de la Colombia Humana y de los suyos para apoyar la lista cerrada son varias. Para estos, es la única forma de garantizar de que sea realmente paritaria. “A Petro le preocupa mucho que si se van por lista abierta elijan a 28 hombres y solo dos mujeres. El discurso se iría al carajo”, comentó el senador Bolívar. Además, han dicho que es la única forma de que líderes sociales y académicos puedan salir elegidos, debido a que ellos no tienen los votos propios suficientes para salir por listas abiertas. En cambio, una lista cerrada puede supuestamente garantizar la renovación del Congreso con estos nuevos liderazgos. Asimismo, señalaron la necesidad de dar ejemplo debido a que la lista abierta “es la madre de todos los vicios”, sobre todo del clientelismo, según dijeron.

Además de estas razones, en el petrismo hay un cierto temor con repetir lo ocurrido en 2018 con la Lista de los Decentes, en la que entró Jonatan Tamayo, más conocido como Manguito, y luego se “volteó” para declararse de la bancada de gobierno. A consideración de cercanos a Petro, la lista cerrada “da disciplina”, porque no pueden decir que los votos son a título personal e independizarse de la bancada. No obstante, según algunos este problema puede ocurrir con o sin lista abierta, debido a que el caso de Tamayo ocurrió a pesar de que se hizo un estudio de las hojas de vida de los que iban a ser parte de la Lista de la Decencia y no hay ninguna ley que obligue a que los miembros de una lista cerrada tengan que asumir la comentada “disciplina”.

Por otro lado, los argumentos de la lista abierta van en distintas líneas. En el Polo han dicho que se necesita dotar de legitimidad la lista, por lo que debe ser abierta y que se elija cada senador con sus propios votos. Algunos miembros de esta colectividad le comentaron a este diario que las reservas parten de la necesidad de superar la idea de que son las curules de Petro, como se llegó a pensar que eran las curules de Uribe cuando el Centro Democrático irrumpió en el Congreso con lista cerrada en 2014. “Tenemos que pensar en el pospetrismo. Si algo es importante para la legitimidad son las elecciones”. No obstante, los cercanos a Petro han visto esta postura como una excusa de los miembros de dicho partido que tienen interés en demostrar que pueden reemplazar a Jorge Robledo, recién salido del Polo y el de más alta votación.

En segundo lugar, hay temor de cómo se asignarán los primeros lugares de la lista. El Polo y el MAIS tienen varios senadores y ven con preocupación que puedan quedar relegados a puestos en los que no saldrían elegidos. Aunque en un principio se habló de 55 curules, en el Pacto son conscientes de que, por bien que les vaya, sacarían de veinte a treinta senadores, por lo que temen que los primeros puestos sean decididos por el “bolígrafo de Petro” y algunos de los suyos no volverían al Congreso. Asimismo, cuestionan la postura de Barreras y Benedetti. Para estos, que ambos estén interesados en la lista cerrada demostraría que quieren meter a sus fichas: Gloria Elena Arizabaleta, esposa de Barreras, o el posible regreso de Benedetti al Senado, ubicándolo en los primeros lugares y, con esto, lograría hacer una campaña más barata que en una lista abierta; incluso esta tesis fue apoyada por un cercano a Gustavo Petro.

Esta postura fue rechazada por allegados a Barreras, que aseveraron que fueron la máxima votación de la U y podrían volver a sacar esos votos fácilmente. Además, aseguraron que Arizabaleta aspiraría por los liberales ante la controversia.

Aún así, el debate sigue en el Pacto Histórico y parece no tener solución pronta. Varios comentan que sin importar la decisión (abierta o cerrada), hay un compromiso de que irán todos juntos. No obstante, ya hay propuestas de que si se van por una lista cerrada, algunos partidos del Pacto se irían aparte en una lista abierta. Esto podría ser problemático, ya que también está el tema del umbral electoral. Toda la controversia de los últimos días ha sido vista con preocupación por algunos miembros de la coalición que comentaron a este diario que si no se pueden poner de acuerdo con esto, ¿cómo será para los otros temas más complejos?