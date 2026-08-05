Llegan primeras delegaciones a Cali para posesión y De la Espriella se reúne con veteranos

AME4772. BOGOTÁ (COLOMBIA), 30/07/2026.- El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, saluda durante un empalme territorial con alcaldes de Cundinamarca este jueves, en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Este miércoles empezaron a llegar las delegaciones invitadas a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella al Hotel Continental de Cali (Valle del Cauca). La primera es la encabezada por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien fue recibido por la gobernadora Dilian Francisca Toro y el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

“Su visita fortalece lazos de cooperación y amistad entre nuestros territorios”, señaló la gobernadora Toro.

A la posesión se espera que lleguen gobernadores de 24 departamentos, así como los alcaldes de esas capitales. Estos se sumarán a varios jefes de Estado que señalaron vendrán al evento del 7 de agosto. Algunos son el rey Felipe VI de España y presidentes como Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; José Raúl Mulino, de Panamá; Luis Abinader, de República Dominicana; Nasry Asfura, de Honduras; Gilmar Pisas, de Curazao y en representación de Países Bajos.

A su vez, el presidente electo se reunió en su casa de Barranquilla (Atlántico) con varios veteranos y reservistas de las Fuerzas Armadas que le entregaron una banda presidencial, confeccionada por el maestro nariñense Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”.

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“Recibir este símbolo de la República de manos de quienes defendieron la libertad de Colombia, y elaborado por un artesano que ha dedicado su vida a honrar nuestras instituciones, es un privilegio que asumo con humildad, gratitud y un profundo sentido del deber. Gracias a nuestros veteranos y reservistas por su compromiso inquebrantable con la Patria. Su ejemplo de servicio y sacrificio será siempre una inspiración para construir la Patria Milagro”, señaló el presidente electo al recibir este símbolo por parte de los veteranos.

El mismo mandatario aseguró en su posesión en Cali (Valle del Cauca) será la “primera demostración de que la descentralización deja de ser un discurso para convertirse en una realidad”. Para De la Espriella, el impacto económico total para la ciudad se estima en alrededor de 10.000 millones de pesos, gracias al dinamismo que experimentarán los sectores hotelero, gastronómico, turístico, logístico, comercial y de servicios.

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