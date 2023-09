“Lo considero inconveniente”: Name sobre examen médico obligatorio para el presidente

Iván Name - Presidente del Congreso Foto: Sebastián López Ramírez

El presidente del Congreso, Iván Name, afirmó que considera “inconveniente” el que el presidente de la República se someta a exámenes médicos periódicos para saber si su salud es la que se requiere para ejercer el cargo. El pasado 12 de septiembre, se cayó uno de los proyectos de ley que tenía este propósito. El articulado del liberal Carlos Felipe Quintero, que también buscaba el examen obligatorio para otros altos cargos como alcaldes y gobernadores, recibió 20 votos a favor de ser archivada y 16 en contra.

Sin embargo, a raíz de las ausencias del presidente Gustavo Petro en algunos eventos, los representantes del Centro Democrático Christian Garcés y Juan Espinal, y la representante de Cambio Radical Carolina Arbeláez, radicaron una proposición para que la Plenaria del Senado aprobara la conformación de una Comisión de tres médicos especialistas delegados para que rindan informes médicos y el cuadro sintomático certificado del primer mandatario. “A fin de que el Senado determine la existencia de una incapacidad física permanente”, dice la propuesta.

En diálogo con El Espectador, Name, senador de la Alianza Verde dijo: “La Ley Quinta lo contempla, pero lo considero inconveniente desde mi punto de vista personal, pero es el Senado el que toma una decisión al respecto. No la hemos tomado, no la hemos evaluado, no la hemos considerado ni tramitado”.

El presidente de la corporación fue enfático en la inconveniencia de la iniciativa: “Quiero reiterar que me parece inconveniente someter a un presidente hoy a un trámite de estos. No considero que haya condiciones ni razones, por lo que me opondré personalmente. Pero, por supuesto, cumpliré con cualquier mandato que el Senado decida. Nuestro Senado hoy no está evaluando de fondo esa opción y personalmente he recomendado que no lo haga, puesto que lo considero inconveniente y no lo veo en este momento oportuno”.

Además del examen obligatorio para el presidente, Name habló sobre su relación con el Gobierno de Gustavo Petro y otros temas de coyuntura en una entrevista que se publica este fin de semana en El Espectador.

