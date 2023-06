Lorena Ríos y Ana P. Agudelo, las senadoras cristianas que destrabaron la pensional

Las senadoras cristianas son los votos que necesita el Gobierno para completar los apoyos para la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado. Foto: Archivo Particular

Al gobierno Petro se le había dificultado conformar el quórum en la Comisión Séptima del Senado para debatir y votar la reforma pensional en su primer debate. Luego de varios intentos, ayer, 8 de junio, se completó la asistencia necesaria y fue aprobado el informe de ponencia, lo que le permite a la comisión empezar a discutir el articulado.

La sesión del jueves fue cuestionada por algunos congresistas que alegaron que el debate había sido citado a la medianoche del día anterior. Senadores de oposición e independientes, hablaron de una “jugadita” de la bancada del Gobierno para avanzar sin la presencia de los opositores. En ese tema se detuvieron por alrededor de tres horas.

(Lea: “Velasco: Convertir un campus universitario en campo de guerra es caer en el juego”)

Luego de que los reparos sobre la citación fueran resueltos y se votaran los impedimentos, el debate enfrentó otra dificultad relacionada con unas recusaciones presentadas por un ciudadano, que argumentaba que los congresistas tenían conflicto de interés para debatir el proyecto por tener una edad superior a los 35 años y encontrarse en régimen de transición.

Pese a todas esas dificultades y a la ausencia de los y las senadoras Nadia Blel, José Alfredo Marín (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal) y Norma Hurtado (Partido de la U), el debate salió adelante y el quórum se conformó con la asistencia de Lorena Ríos Cuéllar (Colombia Justa Libres) y Ana Paola Agudelo (MIRA).

A algunos sectores no les gustó mucho la asistencia de las dos senadoras de los partidos cristianos y les reprocharon por presentarse en la sesión a debatir la reforma del Gobierno. Hay que decir que Ríos voto positivamente la ponencia, mientras que Cuellar se reservó el voto.

(Le podría interesar: “Así funcionará el cese al fuego bilateral de 180 días entre gobierno Petro y ELN”)

De acuerdo con usuarios en redes sociales, la presencia de las senadoras habría sido por la firma de “un convenio con amplía las facultades para sus iglesias”, señaló un activista en Twitter. Eso mismo sugirió la representante Katherine Miranda (Alianza Verde), quien dijo: “¿Le entregaron nuestros impuestos a las iglesias cristianas a cambio del voto para la reforma pensional? ¡Esto es el colmo! ¡Qué vergüenza!”.

Lorena Ríos afirmó que el apoyo que ofrezca o no a la reforma no tiene nada que ver con el convenio al que se ha hecho referencia. “Yo soy ponente de la reforma y estuve junto a los coordinadores ponentes liderando 22 mesas de trabajo (...) además, hice aclaraciones sobre 17 artículos, sobre los que no hubo acuerdo”, aseguró a la W Radio.

Como Ponente del PL del Sistema Integral de Protección a la Vejez, desde el mismo informe de Ponencia y en sesión de @7Comision presenté mis alertas, preocupaciones y aportes, que permitan construir un proyecto de Reforma Pensional que en verdad beneficie a ciudadanos. pic.twitter.com/yvxgIiZCmY — Lorena Ríos Cuéllar (@LorenaRiosC) June 9, 2023

Durante el debate, Agudelo aseguró que el partido MIRA no se declaró en oposición, sino que es un partido independiente. “La independencia significa que podemos apoyar lo que a nuestro juicio es de beneficio para los ciudadanos. Ni a favor, ni en contra absoluta. Nos hemos caracterizado por ser una independencia propositiva”, explicó.

También dijo que asistió al debate porque es un deber, respecto a lo consagrado en “la Constitución y la ley. Lo que quieran decir en redes sociales no debería ser sobre temas personales. Nosotros hicimos un sondeo sobre la reforma pensional, que contestaron más de 6 mil colombianos, con base en esas respuestas estamos aquí (...) No digamos mentiras”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

¿De qué se trata el convenio?

El primero de junio, el Gobierno suscribió un convenio con ocho organizaciones religiosas que las faculta, entre otras cosas, para celebrar matrimonios con efectos civiles, entrar al sistema penitenciario y al sistema de salud para asesorías espirituales, y así no tener impedimentos al momento de desarrollar sus cultos y creencias.

Con la firma del convenio, por parte del Ministerio del Interior, se extienden los derechos a las entidades religiosas, también, para dirigir centros de educación, suscribir contratos o convenios a través de instituciones públicas, prestar asistencia espiritual a miembros de la Fuerza Pública, realizar programas de atención social, se respetan los bienes inmuebles en donde celebran sus cultos, entre otros.

Al respecto, el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco aseguró que estos no son beneficios, sino que se “extendieron los derechos (...) se trata de la igualdad que deben tener las religiones frente al Estado. No debemos tener religiones de primera y otras de segunda”.

👀 Así votaron la ponencia los senadores de la Comisión Séptima

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.