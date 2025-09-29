Reunión entre Federico Gutiérrez y John McNamara: de esto hablaron

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el encargado de Negocios en Colombia, John McNamara tras reunión. Foto: Alcaldía de Medellín

Un nuevo encuentro entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el encargado de negocios en Colombia, John McNamara, se desarrolló en la capital antioqueña con una agenda clave a nivel nacional e internacional. El encuentro se produce luego de las nuevas tensiones del Gobierno central con Washington tras la remoción de visado al presidente Gustavo Petro.

Gutiérrez, quien recalcó que la agenda diplomática no fue abordada durante la reunión, pues es plena competencia de la Cancillería y la Casa de Nariño, sí destacó la necesidad de mantener un diálogo directo y constante con los Estados Unidos.

“Nosotros vemos cómo Petro ha hecho todo para romper con los Estados Unidos. Una cosa es que Petro quiera romper relaciones con EE. UU., pero que no se lleve a Colombia por delante, es lo que él quiere. Por eso para nosotros las relaciones subnacionales son tan importantes. Estados Unidos puede tener relaciones directas con ciudades como Medellín y otras muchas dentro del país, así como han sido históricas”, manifestó el Alcalde al término de este encuentro.

La agenda se centró, según dijo el alcalde de Medellín, en la materia seguridad. Dentro de esos puntos, fue necesario abordar la crisis de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como los resultados obtenidos en el año y la ruta que se trazaría ante esta situación.

En este sentido, el alcalde señaló que con los Estados Unidos “venimos trabajando varios temas alrededor de lucha contra el delito, narcotráfico, la explotación sexual de niño, niñas y adolescentes que viene dando muchos resultados, y también toda una agenda de cooperación alrededor del comercio, el empleo y la generación de oportunidades”.

Siempre Bienvenido a Medellín mi querido amigo y parcero Jhon McNamara.

La relación entre Colombia 🇨🇴 y Estados Unidos 🇺🇸 siempre ha sido y seguirá siendo importante. Que nadie la destruya. Para nuestras ciudades y para Medellín es fundamental el trabajo en equipo y la… https://t.co/77XIGiEXkD — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 29, 2025

Por otro lado, pero en la misma línea de seguridad, el mandatario destacó su advertencia sobre la crisis nacional en esta materia. “He expresado siempre mi preocupación de lo que ha hecho Petro con la Paz Total, que es entregarle al país a las peores estructuras criminales como el ELN, el Clan del Golfo y Disidencias Farc, incluidas la relación que tiene con muchos de los mafiosos que están hoy en la cárcel que fueron capturados con colaboración, también de los Estados Unidos, que hoy hacen parte de una mesa de paz, pero que hoy siguen amenazando y siguen generando terror", dijo.

Caso Quintero

En relación con las investigaciones en curso contra Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y hoy candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, Gutiérrez destacó que insistió que tras su diálogo con el senador estadounidense Bernie Moreno “ellos deben da explicación a las autoridades de Cómo existe informaciones de dineros que salieron a Panamá, y de allí a los Estados Unidos con motivo de corrupción”.

Gutiérrez agregó que la información que tienen desde su alcaldía será remitirá a la embajada colombiana, al subsecretario de Estado, Chistopher Landau, y al senador Moreno para que se encuentro el dinero que se perdió de Medellín.

“Hay mucha información que se está suministrando y así como sé que varias personas que se robaron a Medellín, otras varias quieren colaborar”, dijo.

Finalmente, desde los asistentes del encuentro se volvió a destacar el éxito de los recientes encuentros de Gutiérrez con comisiones tanto en Washington como en Medellín, cuestionando, además, las posiciones adoptadas por la Casa de Nariño para “romper de forma intencional” las relaciones entre la Oficina Oval y la Casa de Nariño.

