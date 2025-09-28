Alcalde Gutiérrez dice que enviará carta a Estados Unidos sobre Quintero Calle

Alcalde de Medellín; Federico Gutiérrez; subsecretario de Estado, Christhoper Landau, y exalcalde y precandidato presidencial Daniel Quintero. Foto: Agencia EFE

La decisión de Estados Unidos de revocar la visa del presidente Gustavo Petro dio gasolina a una pelea interna: la que mantienen el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y su predecesor, el hoy precandidato Daniel Quintero. El choque arrancó luego de que Quintero dijera que renunciará a su visa en “solidaridad” con el jefe de Estado.

El exalcalde lo anunció a través de su cuenta en X, a lo que respondieron el senador republicano Bernie Moreno –de ascendencia colombiana– y el subsecretario de Estado, Christopher Landau. Moreno afirmó: “Ahora hay que encontrar dónde ocultan el dinero”. Y Landau señaló: “¡a la orden!”, refiriéndose a la renuncia de Quintero de su visa.

“Mi compromiso es con Colombia y la humanidad, que no cederá a amenazas o presiones para permanecer en silencio ni yo. Si soy elegido presidente, mantendré la postura de Petro en defensa del pueblo palestino. El genocidio debe detenerse ya”, respondió Quintero a Landau.

No me importan sus amenazas de quitarme la visa tal como lo hicieron con @petrogustavo. Colombia no venderá su dignidad ni podrán silenciar a toda la humanidad que se levanta para denunciar y luchar en contra del genocidio en Gaza. https://t.co/fUdgS7gu1A pic.twitter.com/HHKaiAjXkJ — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) September 28, 2025

En ese contexto, el alcalde Gutiérrez aprovechó para acusar a Quintero de presuntos hechos de corrupción en su alcaldía –por los que ya tiene una imputación en la Fiscalía y una treintena de sus exfuncionarios son investigados–. “Mañana te enviaré una carta con información importante para ustedes sobre quienes tanto daño le hicieron a Medellín. Los hermanitos Quintero y sus socios que saquearon a Medellín deben responder muchos interrogantes a Estados Unidos”, afirmó Gutiérrez.

Y agregó: “Sus viajes a Panamá y USA no son casuales. Tenemos información de sus posibles socios y testaferros. Uno de ellos vive actualmente en Miami. Si llegaron a ingresar un solo dólar a Estados Unidos, producto de su corrupción en Medellín 🇨🇴, podrían ser pedidos en extradición. Creo que le tendrán que quitar la Visa no por provocador sino por corrupto”.

Un saludo Christopher @DeputySecState @StateDept 🇺🇸. Cómo estás? Me alegra saludarte. Me alegró verte en nuestra visita a Washington. Gracias por el fructífero encuentro.

Mañana te enviaré una carta con información importante para ustedes sobre quienes tanto daño le hicieron a… https://t.co/NJPfV4Yo69 — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 28, 2025

Tanto el cruce de Quintero con los estadounidenses como la intervención de Gutiérrez dejaron en evidencia que la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de revocar la visa del presidente Petro tendrá, sobre todo, consecuencias en la campaña para las elecciones al Congreso y presidenciales de 2026. Desde el oficialismo, así como desde la oposición, se ha utilizado la medida de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para criticar o defender las políticas y las declaraciones del presidente Petro.

De hecho, luego de que se conociera la medida, el jefe de Estado colombiano anunció que realizará un nuevo “plazoletazo”, esta vez en la capital de Tolima. “No necesito visa para ir a Ibagué”, respondió el presidente Petro, vía X, al anuncio del Departamento de Estado del secretario Marco Rubio.

