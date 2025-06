Los ocho senadores que hundieron la laboral reiteran solicitud de medidas cautelares

Durante debate de control político a ministros del gobierno de Gustavo Petro - 11 de marzo de 2025 Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el atentado contra el senador Miguel Uribe y horas antes de que se vote la revivida reforma laboral, los ocho senadores opositores de la Comisión Séptima que hundieron este proyecto anteriormente reiteraron su solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares por su seguridad.

Lea: Petro en Cali, acuerdos por la laboral y rol de la iglesia: así van las mediaciones.

De acuerdo con la carta enviada a la CIDH, los senadores (Nadia Blel, Esperanza Andrade, Miguel Ángel Pinto, Honorio Henríquez, Alirio Barrera, Ana Paola Agudelo, Lorena Ríos y Berenice Bedoya) estarían siendo víctimas de señalamientos y amenazas luego del hundimiento del proyecto, que meses más tarde fue revivida en la plenaria del Senado.

Además de pedir que se les sea garantizada su seguridad, los senadores solicitan que el presidente Gustavo Petro “se abstenga de utilizar sus redes sociales para incitar al odio, la violencia, matoneo, bullying y ataques mediáticos contra los miembros de la Comisión Séptima que no han apoyado sus iniciativas”.

Igualmente, solicitan la creación de una comisión internacional que le haga seguimiento y veeduría a los proyectos de trámite legislativo que son presentados directamente por la coalición de Gobierno.

Lea también: Se cayó proceso de $23.000 millones con el que el Gobierno quería cambiar el Secop.

Desde el hundimiento de la reforma laboral, los choques entre los ocho senadores y el jefe de Estado aumentaron fuertemente. Desde el oficialismo se deja claro que los congresistas no le dieron debate a la reforma, pues únicamente archivaron el proyecto tras votar una ponencia que lo solicitaba.

Por su parte, los ocho senadores, que vienen de los Partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático, MIRA, Colombia Justa Libres y ASI, señalan que su determinación fue democrática y que tienen el derecho de hundir un proyecto cuando lo creen inconveniente.

Su determinación, sin embargo, abrió todo un frente de pelea con el Ejecutivo, que precisamente hoy está decidiendo si decreta o no la consulta popular, la medida que el Gobierno comenzó a impulsar desde la caída de la laboral y que también fue hundida en el Senado con 49 votos contra 47.

El presidente Petro se mantiene firme en que la votación fue irregular y por ende no existiría un pronunciamiento del Senado, por lo que la ley lo faculta, dice, para decretar la consulta popular y asignar una fecha para que los colombianos asistan a las urnas. Esto lo organizaría la Registraduría, que se ha mantenido al margen y ha optado por no informar si acataría o no la determinación gubernamental.

A propósito, el ministro del Interior, Armando Benedetti, sostuvo que si la plenaria del Senado aprueba este miércoles la revivida reforma laboral con los mínimos que quiere el Gobierno, se podría pensar en derogar el decreto de la consulta.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.