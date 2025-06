Petro en Cali, acuerdos por la laboral y rol de la iglesia: así van las mediaciones

En la plenaria del Senado se discute este 11 de junio el último debate de la reforma laboral. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio de la tensión institucional que existe por cuenta de las diferencias entre petrismo y oposición, y los buenos oficios que se han venido buscando para tender puentes desde sectores como la Iglesia Católica, el presidente Gustavo Petro aseguró en la tarde de este miércoles que está dispuesto a abrir espacios de diálogo con todos los sectores.

Y lo hizo justo antes de partir hacia la ciudad de Cali, donde se tiene previsto que lidere un consejo de seguridad tras la oleada terrorista que se generó en el pacífico colombiano durante las últimas 24 horas, y que además se presentó luego de que el pasado 7 de junio, en un ataque sicario, el precandidato y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, recibiera al menos tres impactos de bala.

Más información: Se cayó proceso de $23.000 millones con el que el Gobierno quería cambiar el Secop

“Buscaré la solución pacífica y negociada sin que la lucha por los derechos del pueblo, la justicia social y la Constitución retrocedan”, precisó Petro.

El desplazamiento a la capital del Valle del jefe de Estado se da en paralelo a la discusión en el último debate de la reforma laboral en el Congreso, donde —de acuerdo con diferentes fuentes— se está cocinando un acuerdo para que ambas partes (Gobierno y Legislativo) ceda en sus intereses particulares y se logre un punto medio que ayude a distensionar el debate público.

Es de su interés: Convocan “Gran marcha del silencio” para rechazar ola de violencia y polarización

Lo que hasta la tarde de este miércoles ha trascendido es que ya habría un acuerdo entre voceros del Ejecutivo y del Legislativo para que sí se le dé trámite a la reforma laboral tal y como se aprobó en la Cámara, entendiendo que eso implicaría que el Senado ceda en sus posturas y —en contraprestación— habría un compromiso desde la Casa de Nariño para que el decretazo de la consulta popular (que ya tiene la firma de todos los ministros) no sea publicado y así no tenga efectos jurídicos.

“El presidente Petro hasta ahora ha tomado la decisión de hacerlo, pero estamos buscando que el Senado de la República apruebe lo que viene a la Cámara, que no es de propiamente el Gobierno, sino de un consenso. (…) En caso de que el Senado apruebe la reforma laboral, se deroga el decreto”, confirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Consulte aquí: Gobierno Petro se mantiene alineado para sacar el decretazo de la consulta

Lo que suceda con este debate y las discusiones que se den en torno hacia habrá o no llamado a urnas —como quiere el Ejecutivo para medir fuerzas de cara a la reelección del progresismo del 2026, y a lo que se opone la oposición por considerarlo un acto de campaña oculto detrás del relato de salvar las reformas que no han tenido apoyo en el Congreso— serán determinantes para saber si se da o no otra cita de alto nivel.

El Espectador reveló en la mañana de este miércoles que la iglesia católica, en cabeza del cardenal Luis José Rueda, está buscando diálogos con diferentes sectores, incluidos el mandatario Petro, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, la cúpula de las altas Cortés, la Fiscalía General, la Contraloría, la Procuraduría y otros estamentos para que se dé una cumbre de muy alto nivel en una de las sedes de esta congregación religiosa en Bogotá.

En contexto: Petro e Iglesia se citaron en Bogotá para buscar salidas a tensión institucional

La intención sería mandar un mensaje de unidad y que se tiendan los puentes para reducir la polarización que tiene azotado al país. La cita si no se confirma para este fin de semana se haría a comienzos de la siguiente, y en todo caso de por medio tendría la llamada “Gran marcha por el silencio”, que convocaron sectores de oposición e independientes para este domingo en varias regiones.

Acabo de hablar con Cristina Kichner, en Argentina. Mi solidaridad con ella que va en camino a la prisión.



Indudablemente estamos en tiempos difíciles. Presidentes como Lula, Pedro Castillo, Cristina Kichner, Rafael Correa, Dulma Rusself, Zelaya, Manuel Lopez Obrador, Evo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 11, 2025

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.